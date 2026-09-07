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工研院三位新科院士 匯聚半導體、資通訊與智慧醫療領航力量

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
賴清德總統頒發「第15屆工研院院士」予台北榮民總醫院院長陳威明（右）。記者李珣瑛／攝影
賴清德總統頒發「第15屆工研院院士」予台北榮民總醫院院長陳威明（右）。記者李珣瑛／攝影

工研院7日舉辦「第15屆工研院院士授證典禮」，今年共有三位新科院士獲頒殊榮，分別為台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛、瑞昱半導體（2379）董事長邱順建，以及台北榮民總醫院院長陳威明，三位院士橫跨半導體製造、資訊通訊及智慧醫療領域，不僅在各自專業領域持續突破創新，更以技術與產業影響力，推動台灣產業升級與社會進步。今年院士授證典禮以「跨域創新 韌性共榮」為主軸，並同步展出跨域創新技術。

賴清德總統出席典禮時表示，面對AI浪潮、淨零轉型及全球供應鏈重組等挑戰，政府積極推動五大信賴產業及AI新十大建設，期盼工研院持續布局前瞻技術，促成產學研及新創合作，讓產業更強、國家更有韌性，台灣成為世界不可或缺、值得信賴的力量。

賴總統致詞指出，懷抱著感恩的心出席工研院第15屆院士授證典禮，這幾年台灣經濟成長突飛猛進，半導體、人工智慧、ICT、電子零組件等產業，都在國際上執世界之牛耳。很多人關心台灣何以變得這麼強，真正的原因就在工研院，台灣經濟成長並非一蹴可幾，也不是一日之間完成，而是幾十年來不斷累積與成長才有今日成就，感謝貢獻及參與其中的院士，他要向大家表達敬意。

他說，工研院是台灣產業科技創新的重要基地。自2012年設立院士制度以來，已遴選出71位各領域的領航者。他們以專業開創新局，也以經驗提攜後進，帶領台灣突破挑戰、走向世界。

工研院董事長吳政忠表示，今年適逢第15屆院士授證典禮，三位新任院士分別是台灣半導體護國群山的「造山者」，及守護國人健康的「生命靠山」，皆為台灣產業與社會發展帶來卓著貢獻。他指出，面對地緣政治、供應鏈重組與生成式AI崛起，台灣正迎來重要發展契機。台灣已從早期向歐美取經的「學習者」，成為半導體與關鍵技術領域不可或缺的合作夥伴，例如工研院將打造「先進半導體研發基地」，超前部署先進封裝與綠色半導體技術；深化台美量子晶片合作，助台灣從「矽島」邁向「量子島」；並推動「台灣無人載具系統研發聯盟」，建立國產自主且具韌性的無人機供應鏈。工研院也取得美國境外首個「綠色無人機系統（Green UAS）」評鑑授權，協助台灣接軌國際、拓展全球商機。未來工研院將持續凝聚院士的卓越智慧與產業影響力，深化供應鏈韌性，攜手產業邁向綠色永續的未來。

工研院三位新科院士也致詞發表感言。秦永沛院士表示，近40年的半導體製造歷程中，他始終秉持「追根究柢，做到極致」的精神，將實驗室製程技術轉化為世界級量產能力，期盼持續推動製程創新與台灣半導體供應鏈升級。邱順建院士表示，獲選院士不僅是對個人，也是對瑞昱團隊創新成果的肯定，未來將持續以研發創新推動高科技普及化，實現「智慧聯網生活」願景，為台灣及全球科技發展創造更大價值。陳威明院士表示，38年的行醫歷程讓他深刻體會，醫療進步源自臨床需求，更仰賴醫療、科技與產業跨域合作，期盼持續結合台灣醫療與科技優勢，讓創新成果真正回到臨床、造福更多病人。

此外，在「跨域創新 韌性共榮」特展，展出創新技術，涵蓋先進半導體、AI應用、智慧機器人、無人載具、永續環境及智慧醫療。其中「國產四足機器人研發平台」串聯所羅門（2359）、仁寶（2324）、英業達（2356）等國內業者，建立從關鍵零組件到軟體系統的自主技術，完成兩款國產原型機，並投入巡檢、安防及消防救災等應用驗證；「超導量子晶片的技術布局」結合工研院半導體製程、先進封裝及系統整合能力，可製造出特性極佳的超導量子位元，並開發可承受攝氏零下269度的低溫控制晶片與模組，持續推動量子技術落地與產業化發展；「AI Picker單品揀選機器人」整合自主移動、AI商品辨識及自適應夾取技術，無須針對新商品反覆進行模型訓練，即可快速完成辨識與揀選，每小時可揀選100件以上商品、一天有效工作18小時，協助電商與物流業者因應缺工及少量多樣的出貨需求；「無人機群勘災技術」整合多機協作、3D建模及AI辨識，可於1小時完成1平方公里災區3D建模、支援9公里即時影像回傳，並與黎明工程顧問公司完成山區複雜場域實證。工研院持續以科技創新帶動產業發展，從關鍵技術突破、跨域整合到產業落地應用，將研發能量轉化為台灣產業競爭力。

賴清德（圖中）總統出席「第15屆工研院院士授證典禮」，三名新科院士為台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛（左二）、瑞昱半導體董事長邱順建（右二），以及台北榮民總醫院院長陳威明（左二）。記者李珣瑛／攝影
賴清德（圖中）總統出席「第15屆工研院院士授證典禮」，三名新科院士為台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛（左二）、瑞昱半導體董事長邱順建（右二），以及台北榮民總醫院院長陳威明（左二）。記者李珣瑛／攝影

賴清德總統頒發「第15屆工研院院士」予台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。記者李珣瑛／攝影
賴清德總統頒發「第15屆工研院院士」予台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。記者李珣瑛／攝影

賴清德總統頒發「第15屆工研院院士」予瑞昱半導體董事長邱順建（右）。記者李珣瑛／攝影
賴清德總統頒發「第15屆工研院院士」予瑞昱半導體董事長邱順建（右）。記者李珣瑛／攝影

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