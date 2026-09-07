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群光影像產品 獨家切入美國新創機器人供應鏈
群光（2385）7日宣布，憑藉軟硬體整合實力，獨家切入美國知名機器人新創大廠的供應鏈。群光將為其量身打造核心影像與數據收集設備，扮演機器人的「視覺與感知樞紐」，使其能在各種複雜環境中進行敏銳的空間感知與高精準度的數據採集，為機器人的模型訓練與精準動作執行提供最關鍵的底層數據支援。
群光今天公布8月合併營收新台幣65.21億元，月減7.6%，年減23%。累計今年前八月合併營收588.38億元，年減8.5%。群光表示，近期因原物料成本上漲以及關鍵半導體料件缺貨影響，客戶需求普遍遲緩，但商用機種的需求仍較消費性機種穩健，為群光出貨重心。
群光同時宣布獨家切入美國知名機器人新創大廠的供應鏈，預計最快明年出貨，有望貢獻營收。近年來，群光積極將研發重心移向高附加價值的「邊緣 AI 視覺方案」，成功融合視覺語言模型（VLM）與多感測深度學習技術。這項領先技術不僅在智慧安防、車隊管理、視訊會議及穿戴式裝置等利基市場奠定穩固基礎，如今更順利跨足機器人數據收集與感知裝備領域。
透過在機器人身上布建多鏡頭數據收集系統，群光能賦予設備強大的環境判讀與動態記錄能力，大幅優化數據採集的品質，進而提升機械手臂在細微操作與精密力道控制上的訓練表現。這項全面導入 Edge AI 的核心數據收集方案，成功打破了傳統裝置的局限，讓機器人能更有效率地轉化與累積高價值數據，成為「實體 AI（Physical AI）」發展關鍵的數據推進器。
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