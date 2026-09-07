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AI紅利正在擴散 這十市場貢獻台灣出口增長超越美國

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

瑞銀高級亞洲及中國經濟分析師鄧維慎指出，自AI熱潮啟動以來，台灣出口增速近兩年大幅領先亞洲乃至全球主要經濟體：2024年恢復增長近一成，2025年全年增長近三成半，2026年1至7月更按年增長44.7%，其中，對美出口增長逾六成，主力是伺服器與GPU運算模組。這種持續領先反映的是台灣在全球AI硬件供應鏈的核心地位—自AI聊天機器人面世以來，台灣已成為美國AI硬件進口的最大來源地。

出口結構亦在轉變。AI熱潮初期，增長主要由美國貢獻；但根據海關數據的分析，今年1至7月，新加坡、中國大陸、愛爾蘭、印度、越南、澳洲、荷蘭、泰國、日本與印尼十個市場對台灣出口增長的合計貢獻，AI熱潮以來首次追上、甚至略高於美國。

鄧維慎指出，出口榮景正轉化為投資。機器設備等資本財進口屢創新高，顯示企業投資持續加速，擴產步伐依然強健。外溢效應亦開始浮現：扣除燃料後的實質零售銷售增速升至多年高位，金屬與機械等傳統非科技行業產值出現多季以來首次明顯回升，非科技產品出口亦略見改善。

財政是一條重要的傳導渠道。出口與企業盈利大增，令上半年稅收大幅增長，證券交易稅、營業稅及所得稅全面上揚。在全球多數經濟體仍受財政赤字困擾之際，過去十年台灣政府總預算幾乎年年錄得賸餘，2024及2025年亦不例外。穩健的財政基礎加上稅收激增，令當局有更大空間應對未來的宏觀波動。

鄧維慎表示，當中既有供應鏈的延伸，也有新的AI資本開支落地：印尼、澳洲、印度從台灣進口的伺服器，與當地數據中心的建設進度大致吻合—國際雲端服務商在印度海得拉巴與印尼雅加達的雲端區域相繼啟用，並宣布計劃在澳洲投入250億澳元於AI基建及相關領域；印尼峇淡亦有規劃約0.4GW、最多可容納17萬顆AI晶片的數據中心園區。

南韓可能成為更大的潛在增量：政府聯同本地大型企業集團提出的AI數據中心計劃，目標2029年達8.4GW、2035年達18.4GW。這些規劃能否如期落地仍有待觀察，但以台灣在GPU模組與AI伺服器供應上的主導地位，美國以外的數據中心建設若逐步推進，可能為台灣出口帶來新的增長貢獻，也可能為降低對單一市場的依賴提供空間與彈性。

鄧維慎指出，對台灣今年經濟增長的預測是11%，明年4.3%，均高於市場共識，且風險偏向上行；出口目的地若持續趨向多元，或有助提升趨勢增長的穩定性。

出口 美國 市場 供應鏈

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