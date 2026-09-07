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新代攜韓商SMEC 布局智慧工具機與實體AI自主製造
新代科技今天宣布，與韓國工具機及自動化設備製造商SMEC簽署策略合作備忘錄（MOU），雙方將結合各自在工具機、控制技術、運動控制及自動化領域經驗，針對次世代智慧工具機與實體AI自主製造應用，評估技術交流合作。
智慧製造解決方案廠商新代透過新聞稿指出，SMEC長期投入CNC工具機及自動化設備研發與製造；新代布局CNC控制器、伺服驅動、運動控制、工業機器人及智慧製造解決方案，雙方期望在既有技術與市場基礎，探索具體且可行的合作模式。
新代表示，此次簽署MOU，是雙方建立技術交流及合作機制的起點，新代期待透過智慧製造等技術，協助韓國工具機業者提升產品差異化及智慧化能力，並與SMEC共同探索符合市場需求的次世代製造解決方案，新代希望建立類似成功商業模式，擴展及海外其他國家。
新代說明，後續雙方將優先針對技術需求及應用情境交流，評估選定適合的工具機型與加工應用，進一步展開技術整合及概念驗證。相關成果仍須視技術驗證、客戶需求及市場條件，決定後續合作範圍與推進時程。
市場布局方面，雙方將以海外市場合作探索為第一步，透過驗證成果及客戶需求，評估運用雙方既有的服務與營運網絡，並逐步評估向其他東協及全球市場延伸的可能性。
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