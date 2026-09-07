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驅動AI創新落地！華碩全球AI Tech高峰會揭示全方位解決方案
華碩（2357）日前於韓國首爾舉辦全球AI Tech高峰會，宣布深化與NVIDIA、AMD、Intel策略合作，並攜手Aleria、Crusoe、Foxlink、IBM、Samsung、Schneider Electric、WD等夥伴，共同打造更完整的AI基礎設施與應用生態系，涵蓋：高速運算、網路、儲存、管理平台、AI營運治理，提供從工程設計、部署到營運管理一條龍式完整解決方案，加速企業驅動創新落地。
本次峰會華碩展示產品陣容堅強，包括支援大規模AI工廠的機架級系統、新世代代理式AI平台、邊緣視覺運算、彈性資料儲存及工廠自動化等，布局多元AI應用場景，成為企業導入AI基礎設施配置，推動內部升級進化的理想首選。
華碩資深全球副總裁朱培蘭表示，「AI工廠逐步邁向全天候生產環境，基礎設施不僅是AI生產力基石，亦與AI治理密不可分；未來，華碩將全力協助企業超前部署，確保每一分資源投入都能真正轉化為業務價值，在實現營收成長的同時，讓AI始終值得信賴，構築長期競爭壁壘」。
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