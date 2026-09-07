鎧俠入列 統一亞洲半導體 ETN 補足 AI 記憶體關鍵拼圖
統一亞洲半導體ETN（020025）指數成分股調整於9月8日生效，日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia Holdings Corp., 285A）正式納入成分股，約6.4%的權重躍居指數第七大成分股，並成為記憶體類股中僅次於SK海力士（SK Hynix）、三星電子（Samsung）的第三大權重成分股。統一證券金融商品部表示，統一亞洲半導體ETN今年報酬已逾100%，鎧俠的加入如虎添翼，讓指數在AI記憶體的布局上，補齊NAND Flash這塊過去相對缺席的拼圖，大幅提升產業代表性的完整度。
法人表示，過去一年AI伺服器與資料中心對高容量儲存需求急遽攀升，NAND Flash供需缺口持續擴大，全球NAND領導廠商之一鎧俠2026年產能已近全數售罄，供給緊俏態勢可能延續至2027年；其北上工廠第二廠房（K2）已投產，並評估再投資逾1兆日圓擴建新廠因應長線需求，營運動能與市值均顯著躍升，成為日本半導體業由虧轉盈的代表指標股，今年股價漲幅達400%。
值得留意的是，鎧俠與指數最大權重成分股之一SK海力士的合作動向近期同步升溫。SK集團董事長崔泰源8月受訪時透露正評估赴日本設廠，並將與鎧俠共同生產、研發及供應鏈整合列為可能方案之一。研調機構統計，今年第2季全球NAND出貨市占率以三星電子25%居首，分居二三名的SK海力士及鎧俠合計市占約36%，若共同生產將可能牽動全球NAND市場版圖重組。統一亞洲半導體ETN兩者合計權重約26%。
統一亞洲半導體ETN指數涵蓋半導體材料、設備、製造設計、代工、封測等上中下游五大領域，橫跨記憶體、晶圓代工、半導體設備、IC設計、封測(含測試、探針卡等)及材料等六大產業，只羅列最具代表性的16檔核心成分股，選股不發散，更能集中反映AI趨勢成長力道。
外資法人估算，2026至2028年NAND供需缺口約4~5%，HBM缺口更達5~6%，價格漲勢可望延續，其中HBM市場規模預估自2026年560億美元躍升至2028年1,680億美元；TrendForce亦指出NAND緊俏態勢至少延續至2027年下半年。記憶體已從單純儲存元件，躍升為決定AI系統運算效率的核心基礎設施。
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