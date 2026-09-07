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大型訂單遞延 聯寶8月營收3334萬元年減31.6％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶切入矽光子與低軌衛星供應鏈，且無線充電跨足大健康領域添動能。圖為聯寶總經理譚偉傑及董事長譚明珠。圖／聯寶提供
聯寶切入矽光子與低軌衛星供應鏈，且無線充電跨足大健康領域添動能。圖為聯寶總經理譚偉傑及董事長譚明珠。圖／聯寶提供

聯寶今日公告8月合併營收達3334萬元，月減31.8％、年減31.6％；累計1至8月合併營收3.67億元，年減10.2％。

聯寶指出，8月營收主要受到客戶因AI需求搶貨造成記憶體缺貨而影響整體客戶拉貨進度，以及整體電子零組件產業在漲價過於迅速下，代工客戶端與品牌客戶產生議價，雙重因素使得聯寶部分大型客戶訂單有遞延出貨及認列的狀況，儘管如此，由於電子產品市場需求仍處在強勁成長的趨勢不變，客戶端專案需求並未消失，隨著關鍵零組件供需狀況逐步改善，以及客戶間價格協調與訂單安排趨於明朗，遞延訂單可望陸續恢復出貨，帶動後續業績逐步回升。

聯寶表示，目前AI產業的產品研發速度極快，對相關零組件的性能要求與研發能力也極高，公司磁性元件產品因具有高功率密度、高頻化、低損耗與高可靠度等良好競爭優勢，成功切入國際一線大廠在低軌衛星地面端、AI電源櫃、以及AI伺服器機櫃乙太網路變壓器等重要主力產品供應鏈，由於相關產品在性能要求與規格皆為全球最高水準，因此聯寶在內部認證與測試上也秉持最高標準的要求，致使短期量產學習曲線較其他產品更長，以目前時程來看，相關產品預計將分別從今年第4季到明年上半年逐步開始放量出貨，挹注整體營運成長的新動能。

展望第3季，聯寶持審慎樂觀看法。短期而言，記憶體、被動元件及部分關鍵零組件的供應、價格與交期變化，仍可能影響網通客戶的備料及拉貨節奏；公司將依實際訂單、料況與客戶排程，彈性調整採購、生產及出貨安排。中長期而言，受惠市場需求維持強勁、且多項產品皆打入國際一線大廠之供應鏈，帶動公司整體訂單能見度已延伸至2027年第1季。

聯寶 營收 電子零組件

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