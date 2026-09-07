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受惠於AI車載系統及軟硬體整合 擷發科營收連五個月成長
專注ASIC設計服務與 AI 軟體設計服務的擷發科今日公告，8月合併營收達399.6萬元，月增10.85％，較去年同期大幅成長58.89％，單月營收連續第五個月營收成長。
擷發科表示，8月營收持續展現成長態勢，主要受惠於AI車載系統及既有軟硬體整合專案的具體成果陸續顯現。公司指出，由於部分大型 ASIC 設計及 AI 軟體設計專案採「完工比例法」認列，隨著下半年陸續進入技術里程碑達標的密集期，前期因跨季配置而遞延的營收，已開始逐步反映在單月表現上。此外，近期新專案陸續啟動，帶動 AI 軟體設計、硬體整合及研發服務需求增溫，公司目前已建構出「既有專案加速認列、新專案接續投入」的良性營運循環。
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