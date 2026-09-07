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影／瑞昱董座邱順建：AI發展帶動明年景氣樂觀 示警資源排擠情況

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
瑞昱董事長邱順建今天獲頒工研院院士，他的兒子到場獻花祝福。記者郭政芬／攝影
瑞昱董事長邱順建今天獲頒工研院院士，他的兒子到場獻花祝福。記者郭政芬／攝影

IC設計大廠瑞昱（2379）董事長邱順建今天獲頒工研院院士，談到今年第四季及明年全年的電子產業景氣，他表示，受惠AI發展蓬勃，產業整體景氣樂觀、持續看好成長，目前確實出現資源排擠的情況，部分消費性產品所使用的資源或產能，可能轉向特定的AI應用。

瑞昱從早期的網卡晶片發展至今，現在又迎接AI時代，針對如何看待產業脈動與趨勢，以及對未來的願景，他表示，台灣科技產業的發展，正好跟隨著智慧生活及聯網生活的趨勢持續前進，瑞昱成立至今已經接近40年，非常榮幸能夠一路參與這股產業脈動，且瑞昱從早期的網路晶片開始發展，如今已進入AI驅動智慧生活的時代。

對於今天獲頒工研院院士，邱順建表示，深感榮幸，強調工研院對台灣半導體與 ICT發展功不可沒，很榮幸能加入傑出前輩的行列。

而就瑞昱在Wi-Fi及光通訊方面的佈局，邱順建回應，在無線網路方面，除了Wi-Fi 7，瑞昱也已經投入Wi-Fi 8的開發，且預期Wi-Fi 8的發展速度應該會非常快，目前Wi-Fi 8已經進入技術開發階段。光通訊方面，受惠於AI應用快速成長，業界都在積極投入，瑞昱也正著手建立相關IP及產品。

至於瑞昱是否會進一步發展ASIC業務，邱順建表示，瑞昱原本就有ASIC相關業務，只是目前規模不若聯發科，未來也將朝擴大發展方向推進，仍須配合市場及業務發展節奏逐步擴張，技術能力與市場需求將相互帶動。

瑞昱董事長邱順建談到今年第四季及明年全年的電子產業景氣，他表示，受惠AI發展蓬勃，產業整體景氣樂觀、持續看好成長。記者郭政芬／攝影
瑞昱董事長邱順建談到今年第四季及明年全年的電子產業景氣，他表示，受惠AI發展蓬勃，產業整體景氣樂觀、持續看好成長。記者郭政芬／攝影

IC設計大廠瑞昱董事長邱順建今天獲頒工研院院士。記者郭政芬／攝影
IC設計大廠瑞昱董事長邱順建今天獲頒工研院院士。記者郭政芬／攝影

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