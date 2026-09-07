京鼎前八月營收162.72億元 年增二成 創歷年創同期新高

IC設計大廠瑞昱（2379）董事長邱順建今天獲頒工研院院士，談到今年第四季及明年全年的電子產業景氣，他表示，受惠AI發展蓬勃，產業整體景氣樂觀、持續看好成長，目前確實出現資源排擠的情況，部分消費性產品所使用的資源或產能，可能轉向特定的AI應用。

2026-09-07 13:32