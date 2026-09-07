台灣文化科技大會 百場產業活動引領邁入 AI 次元

文化部、高雄市政府共同主辦「2026 TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology × Culture Expo）」，將於10月9日至26日在高雄駁二藝術特區登場。官網7日上線，以「All in AI．AI次元：共生時代」為主題，規劃六大主題展、25場國際觀點論壇，以及超過百場產業媒合、交流活動。

文化部表示，TTXC邁入第四年，已成為台灣文化科技展示與國際交流的重要平台，並逐步建立展會與國際趨勢研討雙軌推進模式，串聯創作、科技與產業。

今年以大型展會為主體，在文化科技應用大展之外，更以AI介入親密關係為題，辦理主題展《Yes, AI Do. 歡迎光臨，2050情感交易所》，延伸引導觀眾思考人機共存時代的人類文化、情感與倫理，以及社會發展關係。

高雄市政府表示，高雄近年積極投入XR創作及虛擬製作領域，持續推動文化科技產業聚落成形，是台灣首座致力於推動AI治理的城市，也是文化科技產業的重要發展基地。「台灣文化科技大會」前三屆已於亞灣區舉辦近千場展演及產業活動，吸引逾百萬人次參與，以成為亞洲新興人氣文化科技嘉年華為目標。

今年「高雄電影節」持續推出亞洲最大沉浸式影展「XR DREAMLAND」，將首度完整展示高雄市政府的「未來影像虛擬製作孵育平台」成果，以及國際知名電子音樂與數位藝術品牌MUTEK也將首次與TTXC合作舉辦論壇、展覽及演出，為TTXC注入世界級文化科技交流能量。

此屆TTXC亦邀請經濟部加入，由工研院執行，首度設置「科技新頻」展區，展現經濟部技術司輔導的研發技術如何應用在文化內容領域。內容涵蓋視覺孿生自主模型演算、音樂生成互動、光場立體成像、AI巡檢等技術，展現台灣產業跨域創新的研發能量與成果。

今年TTXC展會總共串聯了六大主題展，包含AI、XR、虛擬製作、科技藝術與沉浸娛樂，打造跨越虛實界限的文化科技體驗。

包括「Yes, AI Do. 歡迎光臨，2050情感交易所」、「XR DREAMLAND」、「MUTEK × TTXC 2026 – Let's Play!」、虛擬製作孵育成果展「時空任意門」，以及文策院策劃、驅動文化內容與科技應用商轉落地的「INNOVATIONS文化科技創新市場展」、數發部數位產業署策劃的沉浸式科技藝術展「DigiWave」。

作為TTXC核心智庫的「觀點論壇」，邀集來自15國、超過80位講者參與25場論壇，聚焦於「文化科技趨勢系列」、「MUTEK系列」、「虛擬製作系列」、「XR系列」與「商務領航系列」共五大系列。

「文化科技趨勢系列」特別邀請「初音推手」Crypton Future Media株式會社董事長伊藤博之，分享如何打造風靡全球虛擬歌手的文化奇蹟。

韓國特效指標團隊Morpheus Studio執行長李壽英、AI總監柳在奐與台灣特效公司兔將創意影業執行長李昭樺博士，共同解密《金特務》影集，以及如何將AI導入影視產業運用。以《我獨自升級》為案例，邀請日韓專家分享現象級IP從小說轉化為風靡全球的漫畫、動畫、手遊的跨域實務經驗。

此外，今年將有韓國「K-AI」交流團來台進行作品發表與跨國媒合，並透過產業媒合、市場交流及國際合作機制，協助台灣文化科技內容拓展全球市場，提升台灣文化科技產業國際能見度。