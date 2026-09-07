AI 驅動半導體新黃金十年 安聯00412A 看好亞洲供應鏈長線契機

AI帶動全球科技產業進入新一輪成長周期，半導體產業正站上新一波發展浪頭。根據國際半導體產業協會（SEMI）最新預測，全球半導體市場規模有望於2030年突破2兆美元，較過去以智慧型手機與個人電腦需求為基礎所推估的1兆美元規模大幅提升，顯示AI正成為下一個十年推動產業成長的關鍵力量。

SEMI研究指出，隨著生成式AI、高效能運算（HPC）及雲端運算需求快速發展，先進邏輯晶片、高頻寬記憶體（HBM）及先進封裝等關鍵技術需求顯著攀升。即使傳統消費性電子產品成長趨於成熟，AI相關應用需求仍持續擴張，成為支撐產業成長的重要動能。

不僅晶片需求持續升溫，半導體產業資本支出動能同樣維持強勁。預估全球晶圓廠設備市場規模將於2028年達到2,200億美元，測試與封裝設備市場規模亦同步上修，反映全球主要半導體業者正積極投入產能擴充與技術升級，以因應AI時代帶來的龐大需求。

安聯投信表示，過去兩年市場焦點主要集中於美國科技巨頭與AI平台受惠股，但隨著AI產業進入擴散階段，市場關注焦點正逐漸由需求端轉向供給端。在AI基礎建設持續擴張下，從晶片設計、晶圓製造、先進封裝、記憶體、ABF載板、PCB、CCL到電源管理等關鍵環節，均扮演不可或缺角色，而全球最核心的供應鏈多集中於亞洲市場。

安聯投信表示，憑藉深耕台股及半導體產業鏈逾26年的投研經驗，安聯00412A採主動式投資策略，聚焦具高訂價能力、高毛利及高成長潛力的亞洲半導體企業，精選各領域領導廠商，打造一檔涵蓋亞洲半導體供應鏈的投資方案，掌握產業長期成長契機及市場回升投資機會，並由研究資歷超過20年的安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中擔任基金經理人。