AI、無人系統、太空科技重塑未來 賴總統勉國軍接觸新知

賴清德總統7日前往國防大學主持「國軍軍官深造教育2027年班開訓典禮」。他提到，AI、無人系統與太空科技正重新塑造未來世界與戰爭的樣貌，盼國軍主動接觸AI、無人載具、資通電整合等新知。政府將持續投入必要資源、改善官兵待遇與服役環境。

賴總統致詞表示，當前國際局勢瞬息萬變，中國對周邊國家的威脅與挑釁日益嚴峻；AI、無人系統與太空科技也正重新塑造未來世界與戰爭的樣貌。面對這些挑戰，唯有不斷強化自我防衛能力，提升軍事專業技能，才能捍衛台海的和平穩定，守護台灣的民主、和平與繁榮。

賴總統提到，國軍必須不斷升級轉型，成為能因應各項挑戰的新世代部隊。而新世代部隊能否成功，在於各級幹部能否具備宏觀視野、專業知識能量以及堅定不移的擔當。深造教育不在於累積學歷，而是在於提升思考層次，培養跨軍種、跨領域的整合能力，為日後承擔更重要的職務做好準備。

賴總統強調，未來的新世代部隊不但要有新訓練、新思維、新裝備、新科技，更要以人為本、以AI為輔、以實戰要求為準繩，並持續提升聯合作戰與不對稱戰力的效能。因此，在學員們展開新的學習階段之際，他特別提出「三要」勉勵大家。

第一，要積極培養國際戰略思維。學員們都是國軍的未來領導菁英，期盼大家善用所學，精確觀察及掌握國際情勢，跳脫本位主義思考，以國家利益為優先，從國際戰略思維的角度，一起為國軍建軍備戰做最好的準備與規劃。

第二，要積極吸收新知，勇於創新改變。科技正在進步，也正改變作戰方式，並考驗組織學習與快速調整的能力。期盼大家主動接觸AI、無人載具、資通電整合等新知，強化問題解決能力。更重要的是要勇於檢視既有做法，把學習及研究成果帶回部隊，讓創新真正落實於訓練、指揮與決策。

第三，要勇於承擔領導責任，凝聚團隊信賴。領導者的價值，不只在於完成任務，更在於以身作則、知人善任，重視每一位同袍的專長與需要，並在嚴格的要求與真誠的關懷之間取得平衡。唯有建立互信、維持紀律，才能凝聚團隊信賴與向心力，在關鍵時刻才能做出正確選擇，完成各項任務。

賴總統再次提醒所有國軍幹部：「天下雖平，忘戰必危」。團結捍衛主權、守護台海和平的意志絕對不能有所鬆懈，唯有不斷強化國防、投資國防，才能「以實力確保和平」。身為三軍統帥，他承諾政府一定會做國軍最堅強的後盾，持續投入必要資源、改善官兵待遇與服役環境。