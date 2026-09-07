AI 時代的 FRC 戰力！南山高中用微星 PC 打造高效開發流程

新北市南山高中 FRC 戰隊（Team 8725 Misty Panther）在 2026 FRC 土耳其區域賽中一舉抱回兩座冠軍藍錦旗；賽場之外，團隊備賽期真正的突破，在於自主運用 Claude AI 工具寫出涵蓋資材、加工進度與任務派工的全數位化 ERP 隊務系統。面對極高壓的研發節奏，微星（2377）提供的桌上型工作站與輕薄筆電，以穩定效能承接重度 3D CAD 模組渲染與 AI 開發需求，成為這群學生將腦中演算法轉化為實體機器人戰力的穩定後盾。

FRC 競賽需在數週內完成機器人設計、組裝、程式撰寫與複雜隊務。南山高中團隊於兩場土耳其區域賽中雙雙奪冠，並包辦「傑出工程獎」與「自動控制獎」。在指導老師與校友傳承下，學生將 Claude AI 納入開發工作流，自主建構出包含 ERP 庫存資材管理、機台加工進度追蹤與任務派工等多套數位系統。團員如今透過手機掃描標籤即可掌控零件動態，將傳統混亂的紙本登記升級為業界等級的數位化管理。

當3D CAD機構繪圖、自動控制路徑模擬與 AI 多工作業同時開啟時，硬體運算的穩定度直接決定了研發迭代的速度。微星科技提供的桌上型工作站主機與 Modern 系列筆電，消除過往因硬體效能不足造成的等待與卡頓，讓學生能將專注力傾注於複雜演算法與機構驗證。獨立筆電的配置，同時讓負責企劃書撰寫與社群維運的行政公關組享有獨立設備，實現跨組別的高效協作。

南山高中 FRC 8725 指導老師張智皓表示：「在這裡，學生不只是組裝機器人，更提前接觸業界等級的工程繪圖與 Java 程式開發，並結合 AI 工具解決實體營運問題。微星科技的高效能硬體，為孩子們消除了技術實現的邊界，讓他們的創新潛能得以完全釋放。」

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「南山高中 FRC 戰隊在土耳其賽場接連奪冠，展現了極佳的自主創新與工程實力。微星科技很榮幸能以精良的硬體裝備搭配AI工具作為後盾，陪伴這群高中生突破技術框架，將無限的想像力轉化為真實的改變力量。」

取得賽事佳績外，南山高中 FRC 8725 學生亦將備賽過程累積的軟硬體實務經驗轉化為教學素材。團隊運用現有設備編寫課程，前往周邊中和國小等學校舉辦科技科普營隊，推廣基礎機器人控制與程式概念，持續擴大青年團隊的社會影響力。