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AI 時代的 FRC 戰力！南山高中用微星 PC 打造高效開發流程

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
南山高中 FRC 8725 戰隊於 2026 FRC 土耳其區域賽抱回雙冠軍藍錦旗，團員展現自主 AI 開發與工程實作能力。微星／提供
南山高中 FRC 8725 戰隊於 2026 FRC 土耳其區域賽抱回雙冠軍藍錦旗，團員展現自主 AI 開發與工程實作能力。微星／提供

新北市南山高中 FRC 戰隊（Team 8725 Misty Panther）在 2026 FRC 土耳其區域賽中一舉抱回兩座冠軍藍錦旗；賽場之外，團隊備賽期真正的突破，在於自主運用 Claude AI 工具寫出涵蓋資材、加工進度與任務派工的全數位化 ERP 隊務系統。面對極高壓的研發節奏，微星（2377）提供的桌上型工作站與輕薄筆電，以穩定效能承接重度 3D CAD 模組渲染與 AI 開發需求，成為這群學生將腦中演算法轉化為實體機器人戰力的穩定後盾。

FRC 競賽需在數週內完成機器人設計、組裝、程式撰寫與複雜隊務。南山高中團隊於兩場土耳其區域賽中雙雙奪冠，並包辦「傑出工程獎」與「自動控制獎」。在指導老師與校友傳承下，學生將 Claude AI 納入開發工作流，自主建構出包含 ERP 庫存資材管理、機台加工進度追蹤與任務派工等多套數位系統。團員如今透過手機掃描標籤即可掌控零件動態，將傳統混亂的紙本登記升級為業界等級的數位化管理。

當3D CAD機構繪圖、自動控制路徑模擬與 AI 多工作業同時開啟時，硬體運算的穩定度直接決定了研發迭代的速度。微星科技提供的桌上型工作站主機與 Modern 系列筆電，消除過往因硬體效能不足造成的等待與卡頓，讓學生能將專注力傾注於複雜演算法與機構驗證。獨立筆電的配置，同時讓負責企劃書撰寫與社群維運的行政公關組享有獨立設備，實現跨組別的高效協作。

南山高中 FRC 8725 指導老師張智皓表示：「在這裡，學生不只是組裝機器人，更提前接觸業界等級的工程繪圖與 Java 程式開發，並結合 AI 工具解決實體營運問題。微星科技的高效能硬體，為孩子們消除了技術實現的邊界，讓他們的創新潛能得以完全釋放。」

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「南山高中 FRC 戰隊在土耳其賽場接連奪冠，展現了極佳的自主創新與工程實力。微星科技很榮幸能以精良的硬體裝備搭配AI工具作為後盾，陪伴這群高中生突破技術框架，將無限的想像力轉化為真實的改變力量。」

取得賽事佳績外，南山高中 FRC 8725 學生亦將備賽過程累積的軟硬體實務經驗轉化為教學素材。團隊運用現有設備編寫課程，前往周邊中和國小等學校舉辦科技科普營隊，推廣基礎機器人控制與程式概念，持續擴大青年團隊的社會影響力。

南山高中 微星 筆電

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