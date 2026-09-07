工研院第15屆院士揭曉 台積電秦永沛、瑞昱邱順建、北榮陳威明獲選

工研院今天舉辦「第15屆工研院院士授證典禮」，今年共有3位新科院士獲頒殊榮，分別為台積執行副總經理暨共同營運長秦永沛、瑞昱半導體董事長邱順建，以及台北榮民總醫院院長陳威明，這三位院士橫跨半導體製造、資訊通訊及智慧醬療領域。

工研院董事長吳政忠表示，今年適逢第15屆院士授證典禮，3位新任院士對台灣產業與社會發展貢獻卓著。秦永沛過去40年對台積電製程與產業發展貢獻卓著，帶領台積電從28奈米到2奈米的先進製程量產，良率是決勝關鍵。邱順建從一顆晶片起步，打造全球前十大IC設計公司，對台灣科技產業貢獻深遠。陳威明是台灣骨腫瘤領域權威，致力於讓北榮的醫療服務接軌世界最先進技術，並引進重粒子治療，開創骨腫瘤治療的新方向。

賴總統表示，工研院是台灣科技創新的重要基地，自2012年設立院士制度以來，68位院士成為產業領航者，持續提攜後進、帶領台灣走向世界。今年3位新科院士成就卓著，秦永沛帶領台灣半導體製造站上全球核心；邱順建領軍瑞昱，讓多項關鍵晶片市占率居全球第一；陳威明則長期投入骨肉瘤醫療，兼具專業與人文關懷。

賴清德也肯定工研院第10度獲全球百大創新獎，期盼工研院持續掌握前瞻科技、協助產業升級，讓更多技術走出實驗室、進入產業，強化台灣與全球的連結。

秦永沛表示，工研院長期扮演台灣半導體人才培育與技術傳承的關鍵角色，當年培育人才成為台積電成立的重要基礎。他畢業後加入工研院，累積4年半研發經驗，1987年加入台積電，近40年來秉持「追根究柢、做到極致」精神，與團隊突破技術難關、將製程研發轉化為世界級量產能力。他感謝張忠謀的遠見與信任、工研院的引領及家人的支持，並期盼持續推動製程創新與台灣半導體供應鏈升級。

邱順建表示，獲選院士不僅是對個人，也是對瑞昱團隊創新成果的肯定，未來將持續以研發創新推動高科技普及化，目前瑞昱年出貨量達25億顆，產品涵蓋有線無線網路、車用及醫療等領域。實現「智慧聯網生活」願景，為臺灣及全球科技發展創造更大價值。他感謝家人與團隊支持，也肯定工研院長期推動台灣產業升級，與產學研各界共同創造台灣半導體產業的價值。

陳威明表示，38年行醫讓他深刻體會，醫療進步源自臨床需求，更仰賴醫療、科技與產業跨域合作。他期盼持續扮演橋樑角色，從臨床需求出發推動科技創新，讓成果真正回到病人身上、造福更多人；也盼更多台灣企業投入智慧醫療，共同提升台灣醫療科技實力。

吳政忠指出，面對地緣政治、供應鏈重組及生成式AI崛起，台灣已從科技學習者成為全球半導體與關鍵技術的重要夥伴。工研院將布局先進半導體、量子晶片、無人載具及綠色科技，強化供應鏈韌性、拓展國際市場，為來將持續凝聚院士與產業力量，推動科技創新與產業永續發展。

台北榮民總醫院院長陳威明盼更多台灣企業投入智慧醫療，共同提升台灣醫療科技實力。記者郭政芬／攝影

工研院今天舉辦「第15屆工研院院士授證典禮」，今年共有3位新科院士獲頒殊榮，分別為台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛（左二）、瑞昱半導體董事長邱順建（右二），以及台北榮民總醫院院長陳威明（左二）。記者郭政芬／攝影

瑞昱半導體董事長邱順建實現「智慧聯網生活」願景，為臺灣及全球科技發展創造更大價值。記者郭政芬／攝影