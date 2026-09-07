鴻海拚2030再生能源使用占比75% 2040全球廠區全綠電
鴻海2025永續報告書出爐，鴻海董事長劉揚偉指出，集團持續推進節能減碳、再生能源、綠色製造與循環經濟，朝向2040年全球廠區100%使用綠電，以及2050年價值鏈淨零排放的目標前進。
鴻海規劃2030年前集團再生能源使用占比達75%，自建和投資綠電占集團再生能源使用量超過30%。
劉揚偉表示，鴻海已發布「2026-2030永續長程目標」，以綠色智能、循環經濟、幸福發展、共贏共榮、鴻傳治理、海納永續6大主軸，建立涵蓋21類、34項策略行動的管理架構。
在綠電使用上，鴻海指出，2025年全球廠區綠電使用率68.37%，提前超越原訂2030年50%目標，穩步擴大採購綠電與導入再生能源，2025年集團再生能源使用占比達43.46%。
在綠電採購方面，鴻海表示，2025年集團直接採購綠電1870.28GWh，並透過電力交易採購再生能源取得綠色電力證書4849.15GWh。
鴻海指出，持續推動園區能源結構低碳化，透過太陽能光電、儲能系統、風電、生質能及智慧能源管理平台等清潔技術，提升園區再生能源使用比例，未來持續簽訂長期再生能源購電合約（PPA），並持續透過台灣開鴻綠能與中國旭智富能基金等投資平台，確保集團及供應鏈綠電需求。
針對擴大投資自建太陽能專案，鴻海說明，全球廠區合計建置與規劃容量約125.68MW，主要園區包括台灣、越南，以及中國武漢、成都、煙台與鄭州等地布局太陽能光電專案，預估年發電量約1.17億kWh（包含中國蘭考園區8MW規劃案），部分案場已完成併聯或簽署合約，部分處於得標通知、合約審查、施工或併網規劃階段。
在供應鏈綠電轉型進展上，鴻海指出，截至2025年底，累計推動56家供應商承諾以100%再生能源生產鴻海產品，超越原訂45家目標；2025年供應鏈綠電使用量4.5億度，創造約24萬噸CO2e減碳效益，規劃到2030年150家供應商以100%綠電生產鴻海產品。
在減碳進展方面，鴻海表示，2025年範疇一及範疇二溫室氣體絕對排放量較2020年下降53.6%，持續朝淨零轉型目標邁進；規劃到2030年，溫室氣體排放量（範疇一與範疇二）較基準年下降70%，優於科學基礎減量目標倡議（SBTi）承諾2030年減量目標（範疇一與範疇二減少42%）。
在清潔技術產品與服務布局上，鴻海指出，透過旗下業務、子公司及轉投資事業，將清潔技術應用於雲端運算、通訊及行動網路設備、工業互聯網、資源回收、替代能源、清潔交通、零排放車輛產品、車載電子及綠色建築等領域。
以旗下工業富聯（FII）為例，鴻海表示，工業富聯納入清潔技術範疇產品與服務營收，占總營收比重約76.53%，其中主要貢獻來自雲端運算相關能效提升與資訊優化服務及基礎設施，占比66.75%。
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