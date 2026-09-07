快訊

外國人低消1600！93年串燒老店設天價門檻 日網友：太嚴了吧

昔房仲金童吸金2.5億逃亡7年 落網重判後傳因流感猝逝

父遺囑事業給女友 子女怒控遭洗腦…法官一關鍵判有效

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海拚2030再生能源使用占比75% 2040全球廠區全綠電

中央社／ 台北7日電

鴻海2025永續報告書出爐，鴻海董事長劉揚偉指出，集團持續推進節能減碳、再生能源、綠色製造與循環經濟，朝向2040年全球廠區100%使用綠電，以及2050年價值鏈淨零排放的目標前進。

鴻海規劃2030年前集團再生能源使用占比達75%，自建和投資綠電占集團再生能源使用量超過30%。

劉揚偉表示，鴻海已發布「2026-2030永續長程目標」，以綠色智能、循環經濟、幸福發展、共贏共榮、鴻傳治理、海納永續6大主軸，建立涵蓋21類、34項策略行動的管理架構。

在綠電使用上，鴻海指出，2025年全球廠區綠電使用率68.37%，提前超越原訂2030年50%目標，穩步擴大採購綠電與導入再生能源，2025年集團再生能源使用占比達43.46%。

在綠電採購方面，鴻海表示，2025年集團直接採購綠電1870.28GWh，並透過電力交易採購再生能源取得綠色電力證書4849.15GWh。

鴻海指出，持續推動園區能源結構低碳化，透過太陽能光電、儲能系統、風電、生質能及智慧能源管理平台等清潔技術，提升園區再生能源使用比例，未來持續簽訂長期再生能源購電合約（PPA），並持續透過台灣開鴻綠能與中國旭智富能基金等投資平台，確保集團及供應鏈綠電需求。

針對擴大投資自建太陽能專案，鴻海說明，全球廠區合計建置與規劃容量約125.68MW，主要園區包括台灣、越南，以及中國武漢、成都、煙台與鄭州等地布局太陽能光電專案，預估年發電量約1.17億kWh（包含中國蘭考園區8MW規劃案），部分案場已完成併聯或簽署合約，部分處於得標通知、合約審查、施工或併網規劃階段。

在供應鏈綠電轉型進展上，鴻海指出，截至2025年底，累計推動56家供應商承諾以100%再生能源生產鴻海產品，超越原訂45家目標；2025年供應鏈綠電使用量4.5億度，創造約24萬噸CO2e減碳效益，規劃到2030年150家供應商以100%綠電生產鴻海產品。

在減碳進展方面，鴻海表示，2025年範疇一及範疇二溫室氣體絕對排放量較2020年下降53.6%，持續朝淨零轉型目標邁進；規劃到2030年，溫室氣體排放量（範疇一與範疇二）較基準年下降70%，優於科學基礎減量目標倡議（SBTi）承諾2030年減量目標（範疇一與範疇二減少42%）。

在清潔技術產品與服務布局上，鴻海指出，透過旗下業務、子公司及轉投資事業，將清潔技術應用於雲端運算、通訊及行動網路設備、工業互聯網、資源回收、替代能源、清潔交通、零排放車輛產品、車載電子及綠色建築等領域。

以旗下工業富聯（FII）為例，鴻海表示，工業富聯納入清潔技術範疇產品與服務營收，占總營收比重約76.53%，其中主要貢獻來自雲端運算相關能效提升與資訊優化服務及基礎設施，占比66.75%。

綠電 鴻海 再生能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

能源轉型 不能只談減煤

CSP龍頭亞馬遜搶AI機櫃 世芯、緯穎、鴻海等協力廠出貨動能強勁

半導體等新興科技產業持續發展 用電需求增加 考驗台電供電

手中已有45張！陳重銘看好鴻海低估喊加碼 全年營收挑戰衝破10兆

相關新聞

工研院第15屆院士揭曉 台積電秦永沛、瑞昱邱順建、北榮陳威明獲選

工研院今天舉辦「第15屆工研院院士授證典禮」，今年共有3位新科院士獲頒殊榮，分別為台積執行副總經理暨共同營運長秦永沛、瑞昱半導體董事長邱順建，以及台北榮民總醫院院長陳威明，這三位院士橫跨半導體製造、資訊通訊及智慧醬療領域。

台積電3奈米衝鋒 產值躍升Q3突破4,000億元創新高

AI與高速運算（HPC）多元應用需求飆升，台積電應廣大的客戶群要求，3奈米以下先進製程加開更多產能。法人看好，台積電下半年3奈米貢獻可望首度超越5奈米，估計第3季單季產值首度超過4,000億元，創新高，占營收比重逾三成，更可挹注毛利率表現。

CSP龍頭亞馬遜搶AI機櫃 世芯、緯穎、鴻海等協力廠出貨動能強勁

供應鏈傳出，北美雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜旗下雲端服務（AWS）近期擴大AI伺服器機櫃拉貨力道，包括台積電、世芯-KY、緯穎、鴻海等主要協力廠全面動起來，出貨動能強勁，本季營運火熱。

亞馬遜搶AI機櫃 台達電、jpp同步沾光

亞馬遜雲端服務（AWS）近期擴大AI伺服器機櫃拉貨力道，台達電、jpp-KY等關鍵零組件供應商同步沾光，出貨喊衝。台達電、jpp積極擴產以滿足AWS龐大的AI基礎建設需求。

台積電持續擴充產能 關鍵耗材需求大增 崇越、家登、華立動能大增

台積電持續擴充先進製程產能，對關鍵耗材需求大增。相關協力廠崇越、家登、華立、京鼎近期看好訂單能見度均直達2028年後，出貨量與價格同步水漲船高。

半導體等新興科技產業持續發展 用電需求增加 考驗台電供電

經濟部近日公告「120年度全國電力系統應備供電容量總額」為50,888千瓩（MW）（夜尖峰），較前一年度成長4％，首度突破5萬MW。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。