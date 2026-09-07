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泰合血栓藥銷美 快了
泰合（6467）昨（6）日宣布，該公司重磅大藥─抗血栓口溶膜 BEQIA（TAH3311）美國新藥查驗登記（NDA）申請已獲美國FDA來函確認，正式進入標準審查程序。依「處方藥使用者付費法」（PDUFA）審查完成目標日為明年4月22日，顯示BEQIA朝美國上市再跨越重大里程碑。
泰合生技表示，BEQIA為該公司運用自主開發的TDS透皮／透黏膜藥物傳輸平台技術所開發的Apixaban抗血栓口溶膜。Apixaban原廠專利藥品Eliquis，由必治妥、與輝瑞兩大跨國藥廠共同開發，為全球最暢銷小分子藥物。
這項藥物可廣泛應用於心房顫動（Atrial Fibrillation, AF）患者以降低中風及全身性栓塞風險，以及其他血栓相關適應症。據IQVIA數據，2025年Eliquis美國市場銷售規模已達約292億美元；必治妥公布之2026年第2季財報亦顯示，Eliquis單季全球營收達44.8億美元，較去年同期成長21%，顯示Apixaban在全球抗凝血治療市場具有龐大的市場規模，臨床需求仍在持續增加。
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