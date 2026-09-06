半導體廠務工程五強訂單塞爆 在手訂單衝8,800億 後續有望叩關兆元

AI帶動晶片需求激增，台積電（2330）、美光等指標企業大舉加碼資本支出，全球半導體業迎來史上最強擴產潮，半導體廠務工程五強漢唐（2404）、亞翔（6139）、帆宣（6196）、洋基（6691）、聖暉（5536）訂單塞爆，合計在手訂單已逾8,800億元，創新高，確立迎向黃金三年業績榮景。

隨著台積電日前在半導體展高喊目前旗下建置中的晶圓廠高達20座，整體產能建置規模較過去倍數增加，但「還是無法滿足客戶需求」，業界預期台積電後續資本支出將持續擴大，加上川普政府再次揚言晶片製造商必須遷回美國，否則將被課高達200%關稅，持續引爆「美國製造」建廠需求。

法人看好，半導體廠務工程五強未來接單「只會更多」，後續在手訂單有望突破1兆元大關，營運熱轉態勢不停歇。

五強當中，以亞翔目前在手訂單衝上4,400.73億元最多。亞翔董事長姚祖驤指出，AI熱潮使得半導體業建廠潮規模愈來愈大，亞翔近四年來，已在新加坡承接統包案累計金額上看6,000億元，後續可望還會再接新案，未來三年工程案帶動營運成長可期。

漢唐受惠於台積電、美光等大客戶持續建廠，目前在手訂約1,939.37億元，續創歷史新高。展望2026年，漢唐預期將全面受惠於全球半導體產業、以AI應用為核心的結構性投資浪潮，加上主要客戶陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，將為該公司營運帶來穩定且可預期的成長機會。

帆宣也是這波半導體建廠潮大贏家，在手訂單金額節節攀升。帆宣董事長高新明透露，目前在手金額衝上1,351億元新高，訂單能見度至少到2028年；客戶端在2029年、2030年相關專案也已進入規劃。

高新明樂觀看待未來五年半導體建廠動能，強調帆宣已超前部署材料、人力及在地施工團隊，以全力支援客戶在台灣、美國亞利桑那、日本及德國同步擴產需求。她透露，今年最火紅的應該是先進封裝CoWoS相關設備，帆宣並投入CoPoS等技術發展，期能支應客戶的需求。

聖暉在手訂單金額超過600億元，確立未來營運正向成長。聖暉分析，目前在手訂單的區域分布為：台灣68%、大陸21%、東南亞及其他地區11%。產業分布則以半導體最高、占比達63%。

聖暉上半年稅後純益29.44億元，年增95.6%，每股純益23.73元，刷寫同期新高紀錄，隨著在手訂單規模有望持續放大，後續獲利成長可期。

洋基上半年稅後純益23.17億元，年增82.3%，每股純益17.46元，公司最新揭露在手訂單金額約517.7億元。洋基看好終端市場需求強勁，伴隨客戶持續擴廠，對廠務機電工程及無塵室需求續強，訂單能見度已達2027年底，今年營運可望逐季成長。