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台積電3奈米衝鋒 產值躍升Q3突破4,000億元創新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
AI與高速運算（HPC）多元應用需求飆升，台積電應廣大的客戶群要求，3奈米以下先進製程加開更多產能。 路透
AI與高速運算（HPC）多元應用需求飆升，台積電應廣大的客戶群要求，3奈米以下先進製程加開更多產能。 路透

AI與高速運算（HPC）多元應用需求飆升，台積電（2330）應廣大的客戶群要求，3奈米以下先進製程加開更多產能。法人看好，台積電下半年3奈米貢獻可望首度超越5奈米，估計第3季單季產值首度超過4,000億元，創新高，占營收比重逾三成，更可挹注毛利率表現。

台積電3奈米家族產能供不應求，董座魏哲家先前在法說會直言，過去不會在製程技術達到目標產能後再額外增加產能，但因應AI應用強勁需求，台積電擴大增加3奈米產能，新建一座晶圓廠需要兩到三年，產能仍持續吃緊。

台積電除了蓋廠，對既有廠區加速提高3奈米家族產能。包括持續轉換5奈米設備支援3奈米產能，以跨製程技術的產能優化，讓7奈米、5奈米與3奈米之間彈性支援，預期3奈米的毛利率今年下半年超越公司平均水準。

在3奈米製程持續擴充下，今年第3季相關營收可望首度超越5奈米，加上2奈米首年的產出貢獻擴大速度超越預期，同步帶動業績成長。

台積電3奈米持續衝鋒之際，新世代的埃米級製程也積極推進，更前瞻的多個先進製程節點量產或生產準備作業馬不停蹄，埃米世代首發代表A16預計今年下半年生產就緒，業界盛傳將由晶圓20廠領先操刀。

業界盛傳，台積電A16製程首批客戶除了蘋果、輝達之外，還有「AI指標企業」，備受矚目的是OpenAI由博通開發的ASIC晶片將下單台積電。

依據台積電先前釋出的資訊，後續A14製程預計於2028年開始量產。

A14家族延伸的A13預計2029年開始量產，同年度第二代創新的背面電軌解決方案A12也預定量產。

奈米 台積 台積電

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