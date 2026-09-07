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「記憶體末日」FT：消費電子將延續漲勢

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

英國金融時報（FT）分析，人工智慧（AI）熱潮引發記憶體晶片短缺，形成所謂的「記憶體末日」（RAMageddon），帶動晶片價格上漲，並扭轉消費電子裝置長年來的跌價趨勢，在可預見的未來，日常電子產品可能會持續漲價。

英國零售商協會（BRC）首席經濟學家迪隆（Harvir Dhillon）表示，AI投資熱潮推高記憶體晶片與其他零組件成本，扭轉了過去消費者常能以較低價格，買到性能增強電子裝置的趨勢。Counterpoint研究總監黃明生則說，供應短缺已影響消費電子產品「幾乎所有品項」。

其中包含智慧手機、個人電腦和遊戲主機使用的動態隨機存取記憶體（DRAM）。超大規模雲端業者的DRAM需求激增，加上晶片製造商把產能轉向AI使用的高頻寬記憶體（HBM），使消費電子產品使用的晶片供應吃緊。

Counterpoint的資料顯示，DRAM價格過去一年已上漲四倍，合約價每季上漲10%至20%。另據國際數據資訊公司（IDC），電子產品製造商與零售商為因應成本飆升，最多已漲價20%。

黃明生指出，智慧手機使用的DRAM價格過去一年上漲250美元，預料這波成本將在秋季轉嫁至手機售價。

漲價也可能打擊需求。Ampere分析公司指出，若Sony或微軟推出售價1,000美元以上的遊戲機，相較目前約700美元價位，未來五年銷量最多可能下滑43%。

分析師預期，消費電子產品製造商將提高產品規格，以合理化漲價，但平價品牌較難採取這種高階化策略。黃明生表示，小米、Oppo和Vivo等主打平價產品的大陸業者「苦不堪言」，因其客群難以承受漲價。

記憶體 IDC

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