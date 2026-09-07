PC廠保價 強打AI應用

個人電腦（PC）市場出貨量今年受到記憶體飆漲衝擊，上半年都漲價，研調機構普遍認為今年下半年PC出貨量將受漲價影響下滑，全年出貨量衰退。品牌廠商策略紛紛轉向「保價不保量」，在消費型產品漲價，並力推高單價的AI PC或是AI工作站產品，以AI推動購機能量。

宏碁（2353）為搶攻地端AI推論商機，近期推出搭載輝達RTX Spark超級晶片的桌上型電腦；同步攜手微軟拓展Copilot+ PC與全方位終端，將AI PC設計推向極致工藝，採用碳纖維材質的超輕薄AI筆電重量僅799公克。

宏碁預告推出全新Googlebook高階AI筆電產品線，鎖定教育與輕量辦公市場。宏碁董事長陳俊聖之前表示，AI模型走向多元化，宏碁與主流軟體平台深度綁定，當Google推動AI生態大步邁進時，宏碁能在第一時間提供最佳硬體載具。

華碩（2357）與微星（2377）的RTX Spark首批貨源已經預訂一空。華碩共同執行長胡書賓指出，通路客戶對RTX Spark系列新品預訂超乎預期地好，華碩首批可供量已全數被預訂一空，正積極向輝達追加晶片訂單，華碩對於相關產品明年銷量也抱持高度樂觀看法。