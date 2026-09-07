記憶體吃緊 顯卡又要漲價 華碩、技嘉上調在陸售價
華碩（2357）與技嘉（2376）等顯示卡廠計畫在9月再次調漲中國大陸市場的產品價格，最高達人民幣500元（約新台幣2,300元）。漲價效應也將使華碩、技嘉、微星（2377）、麗臺（2465）與承啟（2425）等板卡廠的業績上揚。
中國大陸媒體「IT之家」報導，華碩9月針對輝達（NVIDIA）RTX 5070系列淨成本價格，調漲人民幣150至300元不等價位，其他系列型號價格暫時不變。
技嘉9月則針對輝達RTX 5060TI 16G系列，全部型號漲價人民幣200元，其他型號價格維持不變。超微（AMD）的RX 9070 XT系列顯卡也是調漲人民幣200元；RX 9060 XT 16G／8G系列調漲人民幣200至250元；RX 7650 GRE系列調漲人民幣400元。
陸媒報導，漲價主要是記憶體緊缺，產能也轉往生產AI算力GPU，輝達第3季對消費性GPU整體出貨量已經再次下調15%至20%，整體供貨趨勢來看，9月各品牌顯卡廠商獲得的各系列顯卡貨量預估與8月差不多，供貨狀況仍緊缺。
輝達RTX 5080、5070 TI系列高端系列，仍是最缺貨的型號之一，RTX 5080系列8月價格已經大漲一波，預計9月價格較為穩定，RTX 5070 TI系列預計價格也是偏穩定為主。
RTX 5070在8月連續兩次上漲，市場預估，主力業者的價格整體不變，或是原本較低價的廠商就可能調漲人民幣100至200元。
RTX 5060TI 8G、RTX 5060系列仍是各業者主力供貨型號，占整體RTX 50系列60%至70%的供應量，9月仍可能需求大於供給，價格以穩定為主。
今年1月時，因記憶體價格大漲，兩大GPU廠輝達和AMD也依規格不同調漲顯卡價格，漲幅約在10%至15%；輝達在5月時，針對高階的GeForce RTX 5090系列顯示卡漲價；7至8月時又陸續調漲了RTX 5070系列顯卡價格。輝達今年以來已漲價了三次，9月是第四次漲價。
大陸華強北等通路商也在8月大幅調漲了RTX 5060與5080等系列的顯卡價格，漲幅在人民幣數百元至千元。
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