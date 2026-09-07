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AI光通訊加持 工具機翻身…練兵數十年
AI光通訊加持，台灣機械、工具機業大翻身。隨矽光子、CPO及高速光通訊快速發展，上銀（2049）、大銀（4576）、直得（1597）等精密機械廠，正從過去熟悉的工具機與工業自動化市場，大舉跨進半導體及光通訊設備領域，讓產業從傳統景氣循環股，開始搭上AI成長列車。
業內指出，這場翻身最關鍵的原因，是光通訊需要的技術，恰好打中台灣精密機械業累積數十年的強項。
CPO設備最大的難題之一就是「精準對位」。光纖與光學元件進行耦合時，必須達到次微米級精度，同時兼顧高速、高穩定度及微型化裝配，讓精密傳動與運動控制從一般設備零組件，一躍成為左右光通訊設備性能的關鍵。
台廠產品版圖也因此改變。直得過去以微型線性滑軌見長，如今從線性滑軌、線性馬達及DD馬達，進一步往直驅式六自由度對位平台延伸；上銀、大銀則把高階滾珠螺桿、線性滑軌及精密運動控制能力，導入矽光子檢測與微型定位平台。
業界指出，這一波CPO設備的搶產能大戰，代表台灣機械業正在完成一次重要的「價值升級」。過去賣的是單一滑軌、馬達或螺桿，如今開始把傳動、驅動與控制整合成精密平台，從設備中的一顆零件，逐步變成決定設備精度的核心系統。
產業景氣結構也跟著改變。新增半導體檢測、矽光子高速光通訊等相關設備應用，相當於第二成長引擎。
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