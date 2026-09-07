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CPO設備大缺貨…國際對台大追單 上銀、直得、羅昇等產能滿載

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
CPO設備缺貨潮引爆，國際對台大追單。示意圖。路透
CPO設備缺貨潮引爆，國際對台大追單。示意圖。路透

CPO設備缺貨潮引爆，國際對台大追單。上銀（2049）集團示警，隨矽光子商用化加速，封裝與檢測設備需求爆發，部分關鍵設備與精密零組件供不應求，國際客戶更接連追加訂單，拉貨潮從設備端一路向精密傳動、定位平台蔓延。相關廠家全面加班趕工。

上銀集團透露，矽光子檢測設備第3季起訂單「大爆發」，國際客戶已兩度追加訂單，台數達數百台。大銀董事長卓秀瑜表示，矽光子檢測設備今年4月開始出貨給國內檢測設備大廠，「市場反應良好，第3季起客戶訂單大增」；直得近期也一口氣接獲國際CPO設備龍頭數千套訂單，較去年全年成長近30倍。

相關設備廠包括上銀、大銀、直得（1597）、羅昇（8374）、高明鐵、東佑達等，目前都傳出產能滿載，必須加緊趕工才能滿足客戶需求。

業界指出，這波追單潮背後，反映AI與資料中心算力需求快速成長。隨輝達等國際大廠逐步推進規格與時程，相關供應鏈正積極擴建產線、導入高精密自動化設備，以因應試產驗證與後續放量需求，設備採購也由前期小量需求快速放大。

供給吃緊程度則直接反映在交期。卓秀瑜指出，目前精密運動與傳動元件交期約三個月，定位平台約三至四個月。由於CPO對次微米級對位與封裝要求極高，從FAU光纖陣列單元、微型線性滑軌、線性馬達到奈米級對位平台需求同步增加，關鍵精密元件及平台成為設備放量的重要環節。

至於需求延續性，則可從訂單能見度觀察。卓秀瑜表示，大銀整體訂單能見度目前達半年，矽光子定位平台更達九個月；上銀矽光子檢測設備能見度一路看到明年第2季。直得相關產品訂單能見度也達明年第1季，且顯示這波需求並非短期急單，而是具備長線動能的長尾訂單。

這波設備熱潮受惠鏈也逐步擴大。上銀、大銀雙雙強攻CPO設備零組件商機，上銀供應高階滾珠螺桿、線性滑軌，大銀主攻精密運動控制及微型定位平台；直得則憑藉微型線性滑軌、線性馬達與DD馬達，切入國際CPO設備龍頭及半導體檢測設備廠供應鏈。

直得董事長陳麗芬表示，最新一代直驅式六自由度對位平台，鎖定高精準度微型化裝配需求。因應客戶需求，直得也加速樹谷園區新廠擴建，第4季起陸續投產，德國並已購地，規劃設廠搶攻歐洲市場。

大銀則啟動總投資額約1.5億元的兩階段擴產。第一階段6月完成，定位平台產能提高約二成，效益已反映在7、8月營收；第二階段預計第4季至明年第1季陸續完成，可再增加約兩成產能。

拉貨效應也開始轉化為業績。大銀8月營收4.27億元，月增16.3%、年增98%，創歷史單月新高；前八月營收26.70億元、年增55.7%，已逼近去年全年27.14億元。

CPO 缺貨 上銀 矽光子

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