AI持續帶動半導體產業成長 兆聯實業、世禾、衛司特受惠

AI持續帶動半導體產業成長，隨著晶圓製造稼動率拉升，半導體廠務周邊設備服務商，高科技廠水處理專家兆聯實業（6944）、半導體清洗與再生龍頭世禾（3551），以及ESG概念股衛司特（6894）同步受惠，營運持續加溫。

兆聯實業受惠於AI基礎建設帶動的半導體資本支出熱潮，在手訂單達277.28億元，創歷史新高，年增30%，能見度直達2028年。兆聯實業上半年毛利率27.82%，年增6.37個百分點；稅後純益16.45億元，年增76.9%，每股純益16.5元。

兆聯實業也在台灣屏東、嘉義等地增設據點，並擴大中科、銅鑼布局，公司看好整體產能目標提升至少三成，並透過海內外並進策略，持續強化其在高科技水處理領域的領導地位。

世禾也搭上半導體熱潮，不僅於兩岸縮減對面板客戶的服務，加大對半導體廠及原廠提供設備清洗及再生業務，推升營運穩健成長，公司看好2026年營收、獲利可望同步向上。

衛司特上半年毛利率36.49%，年增1.91個百分點；稅後純益2.31億元，年增97%，每股純益9.7元。衛司特董事長林世民表示，隨著BOO（Build-Operate-Own）業務穩定成長，陽極耗材訂單能見度已從三個月拉長到六至九個月，以及電池新事業今年底前將完成產線改造與產能放大，明年業務成長可期。