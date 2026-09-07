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台積電持續擴充產能 關鍵耗材需求大增 崇越、家登、華立動能大增
台積電（2330）持續擴充先進製程產能，對關鍵耗材需求大增。相關協力廠崇越（5434）、家登（3680）、華立（3010）、京鼎（3413）近期看好訂單能見度均直達2028年後，出貨量與價格同步水漲船高。
業界觀察，先進製程推進能見度已達2030年以後，關鍵耗材供應商訂單能見度也拉長到2028年底，較三個月前看到2027年底再拉長一年；相關氣體與化學品機台周邊的「二次配」服務更因作業時程與客戶緊密連動，能見度看到2030年。
華立指出，AI相關需求維持強勁，半導體客戶及終端雲端服務供應商（CSP）對後市展望仍具信心，推升光阻、先進封裝材料、特殊氣體與大宗化學品等產品銷售顯著增長。
崇越看好下半年及2027年成長動能充沛，營運樂觀。崇越目前對半導體中長期展望正向。
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