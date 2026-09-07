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半導體等新興科技產業持續發展 用電需求增加 考驗台電供電
經濟部近日公告「120年度全國電力系統應備供電容量總額」為50,888千瓩（MW）（夜尖峰），較前一年度成長4％，首度突破5萬MW。
半導體等新興科技產業持續發展，未來用電需求增加，將考驗台電整體供電能力。
經濟部每年都會計算並公告未來五年的「全國電力系統應備供電容量總額」。去年公告2030年全國電力系統應備供電容量總額為48,553 MW，到2031年更突破5萬MW、年增4％。
參考經濟部最新公布的全國電力資源供需報告，依經濟情勢及新興科技發展帶動的用電需求，推算2026年至2035年夜尖峰負載年均成長率約2.7％，預估2031年時，夜間備用容量率為20.8％。
因應五年後的應備供電容量總額，未來五年陸續有台中、興達、大林、麥寮、通霄電廠等新燃氣機組接力上線。
再生能源方面，太陽光電2030年裝置容量目標為31.2GW、2035年將提升至35.02GW，離岸風電則由10.97GW增加至18.41GW，地熱發電目標由0.2GW提升至0.45GW，水力發電由2.14GW微增至2.18GW，其他再生能源則由1.79GW提升至1.86GW。
台電將強化機組歲修排程，因應核能機組陸續除役及夏月用電尖峰，安排各機組於秋冬春三季歲修，並於夏季前陸續回歸供電，同時定期保養設備、維持機組妥善率。
台電也將靈活調度各類機組，搭配抽蓄水力、電池儲能及燃氣、水力機組。面對夜尖峰壓力，則透過時間電價、需量反應及電力交易平台，引導用戶移轉用電。
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