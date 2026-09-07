聽新聞
0:00 / 0:00
亞馬遜搶AI機櫃 台達電、jpp同步沾光
亞馬遜雲端服務（AWS）近期擴大AI伺服器機櫃拉貨力道，台達電（2308）、jpp-KY（5284）等關鍵零組件供應商同步沾光，出貨喊衝。台達電、jpp積極擴產以滿足AWS龐大的AI基礎建設需求。
台達電受惠AI接單暢旺，今年資本支出從650億元上修至700億元，相較去年460億元大增四成，訂單能見度不僅相當高，接單動能也強勁。
台達電已在中國大陸、台灣、泰國、美國等四地同步進行擴廠計畫，透過全球化布局，滿足北美雲端服務供應商（CSP）客戶們的需求。
台達電泰國一廠近期拆除重建，估計未來產能有望擴充數倍以上，明年有三座新工廠陸續完工。台達電也正評估新的海外營運據點，強化全球製造與研發布局。
jpp透露，雲端大客戶近期拉貨動能強勁，公司積極配合出貨，動能不俗。受惠AI伺服器機櫃、電源櫃及儲能相關機構件訂單湧進，jpp前八月營收31.68億元，創歷史同期新高。
據了解jpp訂單能見度已直達年底，下半年業績將逐季成長，動能也比上半年更強，全年高成長無虞。
jpp正在擴建2.2萬坪全新廠房，因應後續AI訂單需求，預計將引進500噸、400噸的沖壓機殼，估計今年沖壓產能較去年增長30%以上，整體展望樂觀。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。