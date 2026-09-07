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亞馬遜搶AI機櫃 台達電、jpp同步沾光

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

亞馬遜雲端服務（AWS）近期擴大AI伺服器機櫃拉貨力道，台達電（2308）、jpp-KY（5284）等關鍵零組件供應商同步沾光，出貨喊衝。台達電、jpp積極擴產以滿足AWS龐大的AI基礎建設需求。

台達電受惠AI接單暢旺，今年資本支出從650億元上修至700億元，相較去年460億元大增四成，訂單能見度不僅相當高，接單動能也強勁。

台達電已在中國大陸、台灣、泰國、美國等四地同步進行擴廠計畫，透過全球化布局，滿足北美雲端服務供應商（CSP）客戶們的需求。

台達電泰國一廠近期拆除重建，估計未來產能有望擴充數倍以上，明年有三座新工廠陸續完工。台達電也正評估新的海外營運據點，強化全球製造與研發布局。

jpp透露，雲端大客戶近期拉貨動能強勁，公司積極配合出貨，動能不俗。受惠AI伺服器機櫃、電源櫃及儲能相關機構件訂單湧進，jpp前八月營收31.68億元，創歷史同期新高。

據了解jpp訂單能見度已直達年底，下半年業績將逐季成長，動能也比上半年更強，全年高成長無虞。

jpp正在擴建2.2萬坪全新廠房，因應後續AI訂單需求，預計將引進500噸、400噸的沖壓機殼，估計今年沖壓產能較去年增長30%以上，整體展望樂觀。

台達電 雲端 泰國

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