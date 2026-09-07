聽新聞
0:00 / 0:00

CSP龍頭亞馬遜搶AI機櫃 世芯、緯穎、鴻海等協力廠出貨動能強勁

經濟日報／ 記者鐘惠玲蕭君暉陳昱翔／台北報導
供應鏈傳出，北美雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜旗下雲端服務（AWS）近期擴大AI伺服器機櫃拉貨力道。 路透
供應鏈傳出，北美雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜旗下雲端服務（AWS）近期擴大AI伺服器機櫃拉貨力道。 路透

供應鏈傳出，北美雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜旗下雲端服務（AWS）近期擴大AI伺服器機櫃拉貨力道，包括台積電（2330）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、鴻海（2317）等主要協力廠全面動起來，出貨動能強勁，本季營運火熱。

被點名的台廠向來不評論單一客戶動態。亞馬遜日前再次上修今年資本支出，從原估計2,000億美元，提升至2,200億美元，上調幅度達一成，主要用以AI基礎建設，包括資料中心、伺服器、網路設備等需求均將同步增長。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）看好，AI算力供不應求態勢延續到2027年，甚至已看見2028年強勁需求，「相當令人震驚」；AWS的AI業務與自研晶片規模已成長至250億美元，維持三位數百分比的成長態勢。

供應鏈透露，亞馬遜近期加速、擴大拉貨力道。AWS晶片設計核心的Annapurna Labs，近年積極開發次世代AI訓練與推論晶片，客製化ASIC晶片大多交由台積電以3奈米先進製程生產，AWS衝刺AI出貨，台積電先進製程接單同步熱轉。

世芯是AWS自研AI晶片重要夥伴。世芯看好本季進入新的成長階段，單季營收與獲利將創新高，第4季表現持續看增。

世芯透露，3奈米製程AI加速器案件相關需求比之前評估更好，有機會上修明年相關出貨量與營收貢獻估計。而且不會只是單一季度或一年的成長，基於已到位的案件，以及大客戶下一世代的案件繼續進行，今年底前可設計定案（tape-out），相關動能預期至少延續三到四年。

AWS的ASIC AI機櫃由緯穎負責組裝，並供應交換機托盤；鴻海切入中央處理器（CPU）托盤，隨著AWS擴大釋單，相關組裝廠可望受惠。

緯穎今年營運動能強勁，受惠於美系CSP客戶訂單持續挹注，下半年同時有GPU專案加持，下半年業績成長動能可望明顯高於上半年。

法人看好緯穎2026年業績有機會年增四成，寫下歷史新高。

鴻海集團輪值CEO蔣集恆日前表示，今年ASIC專案取得新進展，包括新客戶導入與新專案機會，預期今年ASIC領域市占率將大幅提升，對獲利貢獻也會增加。鴻海將ASIC伺服器市占率目標設定在40%以上，看好未來幾年業務維持積極成長。

亞馬遜 緯穎 鴻海 世芯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達聯發科強強聯手！00891一次布局台積電、AI供應鏈

AI供應鏈商品 法人挺

009828中信台日韓PCB掛牌！囊括上游材料到高階載板 吃透AI升級紅利

輝達、聯發科深化結盟 大摩三理由看好台灣半導體00891帶量收復季線

相關新聞

CPO設備大缺貨…國際對台大追單 上銀、直得、羅昇等產能滿載

CPO設備缺貨潮引爆，國際對台大追單。上銀集團示警，隨矽光子商用化加速，封裝與檢測設備需求爆發，部分關鍵設備與精密零組件供不應求，國際客戶更接連追加訂單，拉貨潮從設備端一路向精密傳動、定位平台蔓延。相關廠家全面加班趕工。

記憶體吃緊 顯卡又要漲價 華碩、技嘉上調在陸售價

華碩與技嘉等顯示卡廠計畫在9月再次調漲中國大陸市場的產品價格，最高達人民幣500元（約新台幣2,300元）。漲價效應也將使華碩、技嘉、微星、麗臺與承啟等板卡廠的業績上揚。

台積電3奈米衝鋒 產值躍升Q3突破4,000億元創新高

AI與高速運算（HPC）多元應用需求飆升，台積電應廣大的客戶群要求，3奈米以下先進製程加開更多產能。法人看好，台積電下半年3奈米貢獻可望首度超越5奈米，估計第3季單季產值首度超過4,000億元，創新高，占營收比重逾三成，更可挹注毛利率表現。

CSP龍頭亞馬遜搶AI機櫃 世芯、緯穎、鴻海等協力廠出貨動能強勁

供應鏈傳出，北美雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜旗下雲端服務（AWS）近期擴大AI伺服器機櫃拉貨力道，包括台積電、世芯-KY、緯穎、鴻海等主要協力廠全面動起來，出貨動能強勁，本季營運火熱。

亞馬遜搶AI機櫃 台達電、jpp同步沾光

亞馬遜雲端服務（AWS）近期擴大AI伺服器機櫃拉貨力道，台達電、jpp-KY等關鍵零組件供應商同步沾光，出貨喊衝。台達電、jpp積極擴產以滿足AWS龐大的AI基礎建設需求。

台積電持續擴充產能 關鍵耗材需求大增 崇越、家登、華立動能大增

台積電持續擴充先進製程產能，對關鍵耗材需求大增。相關協力廠崇越、家登、華立、京鼎近期看好訂單能見度均直達2028年後，出貨量與價格同步水漲船高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。