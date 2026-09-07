台積擴產 3部會覓地助蓋廠

面對未來ＡＩ與相關新興應用的蓬勃發展，台積電覓地蓋廠腳步不斷，在預定了高雄白埔產業園區、桃園龍科三期後，目前正由南科籌備嘉義三期擴建計畫，除此之外，包括經濟部、國防部、財政部等三部會也在盤點用地，作為未來台積電建廠使用。

市場傳出彰化二林園區、嘉義園區三期擴增都在台積電評估範圍內。不過，知情官員透露，從土地條件、用水用電及污水排放等因素比較，嘉義三期擴建計畫預計緊鄰嘉義一、二期，在產業群聚效應帶動之下，預計將成為台積電下一階段擴產的熱門選址，二林園區需要進行環差變更，時程可能趕不及台積電迫切的需求，但仍會啟動評估，作為未來備案。

台積電今年再度啟動覓地，規劃再擴產。府院更是召集包括經濟部、國防部、財政部等「手上有地」的部會進行全面盤點。參考退場後的永達技術學院仁武校區轉型成為仁武科技產業園區，近二十個台糖為房東的退場校舍即成為經濟部的盤點目標之一，國防部目標鎖定老舊軍營與訓場，財政部則是持續盤點符合建廠需求的用地。

官員解釋，適合建廠的土地不只是土地方正，還需要具備用水、用電與相關基礎設施條件，是否與其他廠房、供應鏈成為產業群聚，皆成為台積電尋找下一處擴產基地的重要考量。

台積電近年的擴產布局已從北到南持續推進。高雄白埔產業園區第一期招商已額滿，進駐對象包括台積電及其他半導體大廠，總面積八十八點七三公頃，其中五十三公頃規劃為產業用地，二十五公頃預計由台積電及相關供應鏈廠商進駐，預計今年九月正式動工。

桃園龍科三期一百○四公頃土地則將提供台積電蓋廠房，學校、交通、用電等配套措施順利推動，相關計畫已由國科會送至行政院審核，希望九月核定。