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化解台積電3奈米廠出走危機 陳良基出書談4年入閣心路

中央社／ 台北6日電
前科技部長陳良基（中）6日舉辦新書「只有累積，才有奇蹟」分享會，前行政院長林全（右4）、和碩董事長童子賢（左3）等人到場與會。中央社
前科技部長陳良基（中）6日舉辦新書「只有累積，才有奇蹟」分享會，前行政院長林全（右4）、和碩董事長童子賢（左3）等人到場與會。中央社

前科技部長陳良基今天舉辦新書分享會，回顧4年入閣心路。他表示，憑藉知識分子的理想與良心，成功在政壇證明理想與現實可以兼得，並曾化解台積電3奈米廠出走危機。他期盼，藉此書向讀者傳遞累積失敗成就奇蹟的理念。前行政院長林全也到場與會。

前科技部長陳良基今天於集思台大會議中心舉辦「只有累積，才有奇蹟」新書分享會，前行政院長林全、經濟部產業發展署署長邱求慧、和碩聯合科技董事長童子賢、台灣大哥大總經理林之晨、中華民國全國工業總會秘書長呂正華、台灣地方創生基金會董事長陳美伶等人到場與會，現場座無虛席。

陳良基表示，入閣4年的200多個禮拜，他每週都會寫信給同仁，希望在任期內盡快與夥伴分享理想並達成目標。離開公職後，深感台灣發展並非理所當然，而是在許多關鍵時刻經由眾人努力推動而成的結果，為了將這套思維傳承下去，在病房中完成部分章節，希望盡快記錄這4年的體悟。

陳良基提到，雖然父親曾交代別碰政治，但他相當感謝進入政壇這4年的磨練，帶著知識分子的理想與良心，在複雜的政壇中證明理想與現實可以兼得。

針對2016年底傳出台積電3奈米廠考慮出走、到國外設廠，當年臨危授命擔任科技部長的陳良基回憶說，他當時邀集3個科學園區局長開會，釐清並無被暗示停止開發科學園區情事，之後便與時任行政院長林全溝通，希望林全在公開場合宣布科學園區對台灣未來的重要性，正因有林全的支持才得順利推動後續工作。

林全也在新書發表會現身發表致詞說，陳良基的歷練經驗與他相似，都橫跨產官學，包括都曾在台大任教、曾在同一內閣，而他曾任世界先進董事長、陳良基則曾任該公司獨立董事，因此陳良基所做的每一件，都讓他產生很大共鳴。

林全說，陳良基充滿鬥志與幹勁，總能主動提出計畫並說服他，這份強烈的使命感讓他認為一定要支持陳良基。且陳良基視野開闊，不僅專注眼前事務，更心繫國家社會，精準分配資源，每一步都走得紮實，這份熱忱與貢獻令人欽佩，也令人期待他出書後的下一步計畫。

邱求慧曾與陳良基同時期在科技部服務，並擔任科技部產學及園區業務司司長。他表示，當時陳良基的綽號叫「基哥」、「基長」，用以形容陳良基有遠見，領航台灣往前端方向發展；陳良基在AI未普及時，主導國研院國網中心布建、推動價創計畫等，並在台積電3奈米案中展現協調智慧，確保關鍵產業根留台灣。

童子賢致詞時提到，陳良基留住台積電3奈米技術時，是美國總統川普的第一任期，若當時3奈米廠跑去美國，往後比3奈米更先進的製程，大概就無法順利留在台灣。

童子賢說，陳良基當年臨危受命擔任科技部長並推動2項奇蹟，包括親自下鄉與居民溝通，每月與林全追蹤台積電設廠進度；另一奇蹟是2017年就預見AI崛起，以此說服時任台積電董事長張忠謀，將3奈米技術留在台灣。

此外，陳良基在書中也提及，2017年與張忠謀見面時提到，將來AI一定會需要3奈米以下技術，爆發速度相當快，若台積電來不及蓋廠，可能喪失大好機會；若台積電至其他地方另起爐灶，蓋廠速度絕對會延遲1至2年，倘若能留在台灣，絕對能趕上未來AI潮流，鞏固全球市場。

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