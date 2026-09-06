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全球半導體產值7月年增135.1%連17個月成長 前七月創新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

美國半導體產業協會（SIA）發布新聞稿指出，2026 年 7 月全球半導體產值達到 1,468 億美元，較 2026 年 6 月的 1,379 億美元成長 6.4%，與 2025 年 7 月的 625 億美元相比大幅成長 135.1%。每月銷售數據由世界半導體貿易統計組織（WSTS）彙整，呈現三個月移動平均值。以營收計算，SIA 代表了 99% 的美國半導體產業以及近三分之二的非美晶片企業。

SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 表示：「全球半導體市場在 7 月份達成連續第 17 個月的月增長，且今年僅歷時七個月，產業便已創下有史以來最高的年度全球銷售總額紀錄。美洲、亞太地區及中國市場的銷售持續推動強勁的年增長動能。」

從區域來看，該機構分析，7 月銷售額年增率分別為美洲（171.3%）、亞太／所有其他地區（134.9%）、中國（123.6%）、歐洲（85.2%）以及日本（50.8%）。月增率方面，成長地區依序為日本（9.2%）、美洲（8.7%）、亞太／所有其他地區（6.8%）、歐洲（5.2%）以及中國（2.9%）。

半導體 美國 亞太

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