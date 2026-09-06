聽新聞
0:00 / 0:00
軍工需求升溫 航太、無人機迎成長契機
航太軍工供應鏈持續自疫情衝擊中復甦，隨民航機雙雄新機需求成長趨勢不變，產業中長期景氣能見度仍高。
台灣無人機業者近年也逐步累積海外出口實績，除過去主要出口至捷克、波蘭外，6月單月對沙烏地阿拉伯的採購金額更創歷史新高，台灣無人機產業的國際能見度持續提升。
國內軍工族群股價則仍以政策走向為重要驅動力，儘管朝野對無人機政策推動方向仍有不同意見，相關政策及消息面變化仍可牽動短期股價表現。後續「2,400億元無人載具發展條例」的實際落實進度，將成為市場持續關注的焦點。
長榮航太（2645）具備航太製造、維修及軍用商規無人機等多元布局。看好理由包括：首先，受供應鏈瓶頸影響，新機交機量成長仍受限，加上全球機隊高齡化趨勢不變，將持續帶動飛機維修業務需求。
其次，公司持續強化航太製造業務能量，波音、空巴新項目預計於2027年後進行首件交付，後續可望挹注製造業務成長動能。
此外，轉投資長異發動機維修產能正陸續恢復，2025年第4季已轉虧為盈，公司預期2026年全年可望創造獲利，隨業外不利因素降低，整體獲利表現可望進一步改善。
無人機布局方面，長榮航太具備軍用商規無人機得標及量產實績，中長期可望持續受惠於政府推動無人機產業發展的政策方向。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。