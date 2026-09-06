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軍工需求升溫 航太、無人機迎成長契機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

航太軍工供應鏈持續自疫情衝擊中復甦，隨民航機雙雄新機需求成長趨勢不變，產業中長期景氣能見度仍高。

台灣無人機業者近年也逐步累積海外出口實績，除過去主要出口至捷克、波蘭外，6月單月對沙烏地阿拉伯的採購金額更創歷史新高，台灣無人機產業的國際能見度持續提升。

國內軍工族群股價則仍以政策走向為重要驅動力，儘管朝野對無人機政策推動方向仍有不同意見，相關政策及消息面變化仍可牽動短期股價表現。後續「2,400億元無人載具發展條例」的實際落實進度，將成為市場持續關注的焦點。

長榮航太（2645）具備航太製造、維修及軍用商規無人機等多元布局。看好理由包括：首先，受供應鏈瓶頸影響，新機交機量成長仍受限，加上全球機隊高齡化趨勢不變，將持續帶動飛機維修業務需求。

其次，公司持續強化航太製造業務能量，波音、空巴新項目預計於2027年後進行首件交付，後續可望挹注製造業務成長動能。

此外，轉投資長異發動機維修產能正陸續恢復，2025年第4季已轉虧為盈，公司預期2026年全年可望創造獲利，隨業外不利因素降低，整體獲利表現可望進一步改善。

無人機布局方面，長榮航太具備軍用商規無人機得標及量產實績，中長期可望持續受惠於政府推動無人機產業發展的政策方向。

航太 無人機 軍工

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