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半導體大廠受惠 AI 需求擴廠積極 這家在地供應鏈能見度達2030年

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
垚鋐系統科技董事長余鉦鋒。記者尹慧中／攝影
垚鋐系統科技董事長余鉦鋒。記者尹慧中／攝影

全球半導體大廠受惠AI需求擴廠積極，帶動周邊耗材設備能見度大增，在地供應鏈的半導體系統設備整合服務廠商垚鋐也積極搶食商機，垚鋐系統科技董事長余鉦鋒受訪提到，看好市場需求成長公司積極引進專業人才，訂單能見度與成長可望持續跟隨產業成長達2030年。

垚鋐系統科技是護國神山供應鏈夥伴，自2015年成立以來，從保溫加熱與廠務配管工程起步，逐步擴展至自動化設備整合與與國外原廠合作代理半導體和光電廠相關設備和耗材，在氣體與化學品供應系統「二次配」領域深耕，並為客戶提供「從設計到安裝、從供應到維護」的全流程服務。

余鉦鋒出生於1982年，年僅19歲便在半導體廠工地工讀，藉由現場實作一步步從學徒創立垚鋐系統科技。他自謙學歷普通、英文能力有限，但多親上第一線每個月皆親自飛往美國和客戶現場溝通。

垚鋐系統科技目前的核心主力為氣體與化學品機台周邊的「二次配」服務，其中包含裝機、改機、拆機等周邊工程。這項高度動態，且需在運作中的產線旁分區施工的專業服務，目前貢獻了公司約80%的營收。依據規劃，二次配業務至2027年仍將維持60%至70%的營收占比，而2028至2029年起，公司研發的設備營收比重有機會將大幅提升。

展望新應用布局，余鉦鋒指出，垚鋐自主開發的半導體晶圓清洗設備已通過小批量驗證，首台設備預計於2026年底至2027年初正式出貨至客戶端進行實地驗證。此外，垚鋐亦計劃切入設備的全球售後維修市場，預計與台灣年營收十幾億的維修大廠攜手合作，在美國、德國等海外市場發揮1+1>2的綜效，協助客戶有效降低後期營運成本。

半導體 供應鏈 護國神山

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