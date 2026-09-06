宏碁深化輝達微軟谷歌合作 陳俊聖：AI落地端是優勢主場

德國柏林消費性電子展（IFA）於4日登場，電腦品牌廠宏碁搶在IFA展前舉辦全球發表會，不僅全面深化與晶片大廠輝達（NVIDIA）、作業系統巨頭微軟（Microsoft）及Google等3大巨頭的合作，更重啟旗下百年品牌Packard Bell，持續將宏碁集團轉型為「生活風格」品牌。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖會後接受採訪直言，人工智慧（AI）發展正歷經關鍵轉折點，AI運算從雲端加速走向地端。他強調，做品牌不是每天追求降低成本（cost down），「做製造業重點在於成本與紀律，做品牌重點在於熱情與創造力」。

展望個人電腦（PC）產業景氣，市場研究機構IDC預估2026年全年PC出貨量恐下滑雙位數百分比。陳俊聖分析，上半年PC市況持平甚至微幅回溫，下半年能否延續動能，關鍵在於零組件漲價是否壓抑買氣。

面對DRAM記憶體、SSD固態硬碟等關鍵零組件成本墊高，宏碁早已提前建立相對低成本的健康庫存，形成防禦屏障。但更關鍵的突圍之道，在於擺脫傳統PC的規格紅海，透過全新使用模式引導市場需求，創造出讓消費者忍不住驚呼的產品。

結盟輝達、微軟與Google 擁抱混合式AI落地商機

在此次next@acer發表會中，宏碁大幅拉高與科技巨頭的協同作戰力道，橫跨硬體架構、作業系統與AI平台軟硬整合。

首先是深化與輝達合作，搶攻地端AI推論商機，在發表會上展示搭載輝達RTX Spark超級晶片的桌上型電腦。陳俊聖直言，過去外界談AI主要集中在雲端進行大規模的模型訓練，但當AI真正要落地時，絕大多數企業用戶都不想把核心數據放到雲端共享，一定要在地端進行。

他強調，企業考量的是資料安全與自主掌控，隨著AI模型每隔幾週就推出蒸餾、變小的輕量化模型，算力需求逐步由雲端機櫃移轉至地端伺服器、工作站甚至桌機與筆電，這正是宏碁的優勢主場，「我們在落地端準備齊全，寧可追求Time to Market（即時切入市場），也比First to Market（搶快）更重要。」

其次是攜手微軟拓展Copilot+ PC與全方位終端，將AI PC設計推向極致工藝；發表會亮相重量僅799公克、採用碳纖維材質的超輕薄AI筆電，同時推出翻轉螢幕掌機、外接式三螢幕等創新產品。陳俊聖指出，硬體越輕越薄是基本功，但唯有結合混合式AI運算能力與預留升級空間的彈性，才能在零件漲價壓力下提供消費者更長的產品生命週期。

第三則是緊扣Google生態系，預告推出全新Googlebook高階AI筆電產品線，鎖定教育與輕量辦公市場。陳俊聖分析，AI模型走向多元化，不再是單一模型獨大，宏碁的角色就是與主流軟體平台深度綁定，當Google推動AI生態大步邁進時，宏碁能在第一時間提供最佳硬體載具。

重啟Packard Bell 賦予百年品牌科技生活新靈魂

除了強攻AI PC技術，宏碁此次在品牌布局上的另一個吸睛焦點，莫過於重啟走過一世紀的品牌PackardBell。

Packard Bell過去隨著Gateway收購案一起納入宏碁集團版圖，具備深厚的歷史底蘊。陳俊聖表示，一個品牌能走過100年相當不容易，此次重新喚醒這塊招牌，並非為了打造傳統高性價比PC，而是賦予「科技生活風格」的全新定位。

透過攜手歐洲在地設計師，Packard Bell推出結合復古設計、藍牙及語音辨識的黑膠唱盤機，以及手持智慧裝置、特色耳機、隨身便攜蒸煮器等創新產品。

「宏碁已經從過去單純的電腦公司，逐步擴展成電腦科技公司，再跨入生活風格品牌公司。」陳俊聖說，透過融入居家、廚房、個人隨身與美學品味，宏碁正將科技的觸角深入日常生活的每個細節，打破大眾對科技大廠只會做冷冰冰硬體的刻板印象。

細數品牌和代工差異 熱情與創造力成突圍利刃

談到與台灣供應鏈的競合關係，陳俊聖特別點出品牌商與代工廠的核心差異。他說，代工業者擅長「成本控制」與「生產紀律」，每天精打細算；但品牌業者不能天天被降本思維綁架，「做製造業重點在於成本與紀律，做品牌重點在於熱情與創造力。」

陳俊聖直言，做品牌如果只是簡單「貼牌」（委託代工廠設計製造，在成品直接貼上品牌商標販售），市場上根本沒有生存空間。宏碁現在無論是與代工廠共同設計，或是主導關鍵研發，目的都是要持續激盪出前所未見的創新想法，「當消費者看到你的產品時，會打從心底發出『哇』的讚嘆，願意買單，這才是品牌的真正價值。」

陳俊聖強調，宏碁成立邁入50週年，目前非PC業務營收比重已突破3成，旗下16間「小老虎」子公司在智慧醫療、雲端服務、數位維修通路與綠能等不同領域各自展現所長，對集團獲利貢獻顯著超越營收貢獻。在AI混合運算浪潮與品牌多元轉型的雙引擎驅動下，宏碁將持續以跳脫傳統框架的策略，在全球科技版圖重組中穩健前行。