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大立光8月營收重返50億！月增2.7%近四月最佳 拉貨動能升溫
鏡頭大廠大立光（3008）昨（5）日公布今年8月營收50.1億元，月增2.7%、年減16.2%，近四個月來最佳。展望未來，大立光表示，受傳統旺季激勵，預估9月拉貨動能優於8月。
電子產業傳統旺季來臨，大立光營收逐步增溫，今年8月合併營收50.1億元，月增2.7%，但因客戶排程與往年不同，因此較去年同月減少16.2%，為今年4月以來首度回到50億元。
大立光受惠iPhone 18新機鋪貨潮點火，且今年新旗艦機首度搭載可變光圈鏡頭，為下半年營運添動能。業界人士指出，從蘋果新機目前發表時程與鋪貨進度推測，零組件出貨高峰將在第4季，若新機銷售優於預期，訂單能見度有望延伸至明年首季。
分析大立光8月營收結構，2,000萬畫素以上鏡頭占8月營收比重10%至20%，1,000萬畫素占比60%至70%，800萬畫素占比約0%至10%，其他約占20%至30%。
大立光今年前八月累計合併營收390.9億元，較去年同期成長3.7%，業績表現持穩。大立光因近期股價波動劇烈，遭列警示股，並被每2分鐘分盤交易處置，4日股價開低走高，終場收7,400元，上漲250元。
除了手機零組件，大立光正推進CPO業務進展，6月底以來已五度出手在台中獵地，累計金額近63億元，為即將進入試產的CPO FA及2027年手機鏡頭升級產能預做準備。
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