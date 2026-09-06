鴻海營收創最強8月達9,217億 前八月同步攻頂！本季看旺

鴻海（2317）昨（5）日公布8月營收9,217億元，歷史次高、同期新高，月減2.6%，年增51.9%；今年累計前八月營收6.51兆元，年增39.7%，同期新高。

展望第3季營運，鴻海表示，第3季AI需求繼續成長，且ICT產品進入下半年旺季，營運逐漸加溫，目前公司對第3季的能見度優於前月，整體表現可望優於市場預期，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海8月營收結構中，「雲端網路產品類別」、「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要受惠AI產品拉貨強勁，至於「電腦終端產品類別」為顯著成長，則是受惠拉貨動能及出貨價格提高影響，年對年顯著成長。

至於8月營收較7月略減，原因來自「消費智能產品類別」表現略為衰退，主要是進入新舊產品轉換期，「電腦終端產品類別」則呈現衰退。法人認為，隨著iPhone 18系列及首款折疊iPhone即將亮相，預估「消費智能產品類別」出貨動能有望開始轉強。

據悉，鴻海為蘋果iPhone 18 Pro系列與折疊iPhone主力代工廠，依蘋果往年銷售周期，9月發表會結束後，大約10月開賣，第4季放量，若銷售優於預期，買氣將延伸至華人農曆年前。至於AI業務，由於輝達新平台VR系列將在下半年陸續放量出貨，且市場需求強勁，鴻海在全球AI機櫃市占達五成，受惠最深。