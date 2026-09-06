聯發科家庭日 喊共創未來

聯發科（2454）昨（5）日及今天包場六福村主題樂園及水樂園，舉辦2026家庭日，繼去年單一企業包場台北大巨蛋觀賞職業棒球賽後，今年預計吸引近2.5萬名員工及眷屬熱情參與，但並未對外開放。

據悉，聯發科今年家庭日由聯發科副董事長暨執行長蔡力行、總經理暨營運長陳冠州、共同營運長暨財務長顧大為、資深副總經理暨人資長林秀瑜共同出席。在特別打造高達六米的「發哥」巨型吉祥物氣球前，與現場員工及眷屬一同揭開家庭日序幕。現場主管代表亦發送聯發科限定版乖乖。

聯發科表示，家庭是員工持續前行的重要力量，感謝所有同仁及家人長期以來的陪伴與鼓勵，也期待與大家攜手成長、共創未來。

家庭日是聯發科年度最受期待的員工活動之一，聯發科擁有84個多元員工社團，豐沛的社團能量也延伸至家庭日舞台。聯發科也持續透過實際行動支持公益，攜手中華民國唐氏症基金會推出公益禮品，展現深耕在地、關懷社會及實踐永續發展的企業精神。

聯發科致力打造友善職場環境，公司於竹科總部設有自營幼兒園，並與27間特約托育機構合作，同時提供每胎10,000元生育補助。