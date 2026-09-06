蘋果將推新機 台積電、鴻海、大立光等積極備貨迎商機

蘋果秋季發表會即將在台灣時間9月10日凌晨登場，市場聚焦iPhone 18系列與首次亮相的折疊iPhone，目前包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等蘋果供應鏈均已積極備貨，準備迎接商機到來。

業界人士指出，從大立光、鴻海的8月營收觀察，預估iPhone新機的主要貢獻應該會在第3季底與第4季，若發表會結束後的預購量優於市場預期，蘋果很可能會對供應鏈追加訂單。

蘋果為確保新機產能，不僅多次啟動「固料」計畫，在組裝部分也提前做足準備。根據外電消息指出，蘋果iPhone代工組裝廠富士康7月底開始已進入招工高峰期，「鄭州富工聯招募」頁面顯示，當時的薪水就已經達到旺季高水平，強調早入職、多增收。

據悉，富士康招募分為小時工和返費工（指的是做滿規定期限後，可額外領取一筆費用），以鄭州富士康港區A事業群來看，目前小時工最高可拿每小時人民幣27元（合約新台幣129元），返費工最高可拿人民幣7,500元（合約新台幣36,000元）。

至於外界關注的記憶體方面，目前普遍認為iPhone 18系列全面升級至12GB RAM，藉此順暢運作更複雜的Apple Intelligence模型，並提升用戶AI體驗。

由於今年因記憶體缺貨、漲價引發的科技通膨，已讓眾多手機品牌廠苦不堪言，包括三星、OPPO、vivo、Google等業者新款旗艦機都已較過往上漲，因此外界推測蘋果很可能比照辦理，但漲幅可能會限縮在10%，而非原先外傳的15至20%。

業界人士指出，儘管蘋果iPhone新機每年銷售量在8,000萬至9,000萬台，銷量極為龐大，但受到AI資料中心高毛利率誘因排擠，手機產品採購話語權恐仍相當有限，最終不得不轉嫁成本給消費者。

至於台積電與大立光部分，由於台積電再次獨家取得蘋果A20晶片代工訂單，因此隨著iPhone 18 Pro系列蓄勢待發，預料台積電手機晶片業績將逐漸增強，大立光也預告9月營運將優於8月，均顯示出國內三大蘋果供應鏈都已動起來，藉此卡位市場商機。