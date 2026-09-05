從台中阻霾害到新竹抗九降風 風光集團風光Ai窗前進新竹市場

台中火力發電廠空汙議題持續受到關注，民間建材業者也積極從居住環境端提出解決方案。風光集團創辦人吳律謙以「人類宜居方案的提供者」為理念，從門窗、節能到空氣品質整合研發，推出「風光Ai窗」及「AIS風光防霾網」，其中防霾網可阻隔PM2.5達90.5％以上，同時兼顧採光、景觀、通風及防蚊蟲等功能。

風光集團目前在台中七期河南路老虎城二樓設置實驗性旗艦店，透過實際展示讓消費者體驗門窗在防霾、隔音及節能等方面的性能。

其中，為了要阻斷台中市的霾害，特別研發風光防霾網，不僅不會阻擋窗外的風景讓室內擁有美好的光線，還能阻擋PM 2.5高達90.5%以上，而且還可以改善過敏降低二手菸跟蚊蟲害的問題，這項產品也受到台中市建築業跟一般民眾的歡迎跟肯定。

隨著產品獲得建築業者及消費市場關注，風光集團進一步跨足新竹，與深耕新竹地區多年的聚光機構合作，由旗下迎光開發正式代理「風光Ai窗」，並於新竹高鐵站附近的嘉豐五路，設立風光防霾網與風光Ai窗的全新展示中心，預計9月12日開幕。

吳律謙表示，「窗」是建築與自然環境最重要的介面之一，風、雨、陽光、熱、噪音與空氣，都可能透過窗戶進入生活，因此真正好的門窗，不應只看價格與型錄規格，而應該回到實際居住需求。

此次竹北展示中心不只是門窗展示空間，更規劃打造建築性能體驗中心，設置「風雨實驗室」，透過設備模擬強風、暴雨環境，實際展示風光Ai窗最高達2,000Pa的水密性能。

現場並配置分貝測試、玻璃熱輻射及防霾體驗設備，讓消費者直接體驗水密、氣密、隔音、隔熱及防霾等性能。

吳律謙指出，風光Ai窗從結構設計、氣密、水密、抗風壓與隔音，到施工安裝品質均納入整體考量，因應台灣高風壓、高降雨及高溫差的氣候環境，讓門窗成為建築可靠的外殼。產品線涵蓋橫拉窗、推射窗、無障礙落地窗，以及立體柱門、鋁優門、摺疊門等多元系統。

深耕大新竹多年的聚光機構，事業版圖涵蓋建築開發、文教培育與品味生活等領域，長期累積對住宅、家庭與生活需求的深刻理解。

此次由旗下迎光開發正式代理風光Ai窗，並於竹北高鐵特區打造全新展示中心，將風光集團「人類宜居方案的提供者」理念正式帶進大新竹市場。

對新竹市場而言，除了空氣品質議題，強勁的「九降風」也是住宅門窗性能的重要考驗。聚光機構董事長李佳彥表示，新竹雖不像台中有火力發電廠空汙議題，但強風、豪雨同樣會影響居住品質，因此具備抗風壓、氣密、水密及隔音功能的門窗，對新竹住宅市場具有實際需求。

此外，風光Ai窗也透過玻璃與膜材整合，降低室內熱負荷及空調能源使用；搭配AIS風光防霾網，則希望解決住宅「開窗通風卻讓空污進屋」的兩難，在維持採光與景觀的同時，提升室內空氣品質。

迎光開發總經理李中一表示，竹北展示中心開幕，不只是一間門窗展示店，更希望成為一個讓建築業主、設計師與消費者真正「看得見、摸得到、測得出來」的建築性能體驗中心。

吳律謙強調，風光集團希望提供的並不只是一扇窗，而是從門窗、玻璃、節能、防霾到建築資訊整合的完整居住環境解決方案。「產品只是載體，真正被交付的，是人的生活品質。」此次進軍新竹地區，也希望讓更多建築業者、設計師及消費者透過實際測試，重新認識門窗對居住品質的重要性。

風光集團跨足新竹地區，與聚光機構董事長李佳彥(左)、迎光開發總經理李中一攜手合作。圖／業者提供