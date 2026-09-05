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聯發科家庭日包場六福村水陸雙樂園 2.5萬名員工及眷屬共度歡樂時光

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科技副董事長暨執行長蔡力行（左二）等多位高階主管於2026年家庭日親自發送造型氣球與聯發科技限定乖乖，感謝同仁與家人長期支持，期待繼續攜手共創未。圖／聯發科提供
聯發科技副董事長暨執行長蔡力行（左二）等多位高階主管於2026年家庭日親自發送造型氣球與聯發科技限定乖乖，感謝同仁與家人長期支持，期待繼續攜手共創未。圖／聯發科提供

聯發科技於9月5日及6日包場六福村主題樂園及水樂園，盛大舉辦2026家庭日，成為台灣首家於六福村同步舉辦水陸雙園區家庭日的企業。繼去年創下單一企業包場台北大巨蛋觀賞職業棒球賽的規模紀錄後，今年預計再吸引近2.5萬名員工及眷屬熱情參與，共度歡樂難忘的家庭時光。

今年家庭日於9月5日舉行啟動儀式，由聯發科副董事長暨執行長蔡力行、總經理暨營運長陳冠州、共同營運長暨財務長顧大為以及資深副總經理暨人資長林秀瑜共同出席。在特別打造、高達六米的「發哥」巨型吉祥物氣球前，與現場員工及眷屬一同揭開家庭日序幕。

現場主管代表亦於儀式後發送聯發科技限定版乖乖，並與同仁及家人開心互動合影。聯發科技表示，家庭是員工持續前行的重要力量，感謝所有同仁及家人長期以來的陪伴與鼓勵，也期待與大家攜手成長、共創未來。

家庭日不僅是聯發科技年度最受期待的員工活動之一，也展現公司重視員工福祉與家庭支持的企業文化。聯發科技擁有84個多元員工社團，豐沛的社團能量也延伸至家庭日舞台，由熱舞社及熱音社同仁接力演出，透過舞蹈與音樂展現聯發人在工作之外的創意與熱情。

除員工社團表演外，公司也特別邀請實力派歌手韋禮安、戴愛玲，以及人氣樂團理想混蛋、宇宙人與人氣啦啦隊Monster輪番登場，陪伴員工及眷屬同樂。同時，聯發科技也持續透過實際行動支持公益，攜手中華民國唐氏症基金會推出公益禮品，展現深耕在地、關懷社會及實踐永續發展的企業精神。

聯發科技致力於打造兼顧職涯發展與家庭照顧的友善職場環境，並榮獲「親子天下」2025年「友善家庭職場獎」肯定。公司於竹科總部設有自營幼兒園，並與27間特約托育機構合作，協助同仁安心育兒；同時提供每胎新台幣10,000元生育補助，領養家庭亦享有同等支持。

此外，公司持續推動彈性上下班制度、家庭照顧假及急難救助機制，滿足不同生命階段同仁的需求，並將員工照護方案延伸至眷屬，除可使用與員工相同的多元健康檢查方案外，亦可運用公司提供的場地參與眷屬班課程。

展望未來，聯發科將持續優化家庭友善措施，全方位陪伴聯發人及其家庭在人生不同階段穩健前行，共同迎向更美好的未來。

聯發科資深副總經理暨人資長林秀瑜（前排左起）、 副董事長暨執行長蔡力行、共同營運長暨財務長顧大為及總經理暨營運長陳冠州（後排左三）、及為2026家庭日揭開序幕。圖／聯發科提供
聯發科資深副總經理暨人資長林秀瑜（前排左起）、 副董事長暨執行長蔡力行、共同營運長暨財務長顧大為及總經理暨營運長陳冠州（後排左三）、及為2026家庭日揭開序幕。圖／聯發科提供

六福村 聯發科 家庭 蔡力行

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