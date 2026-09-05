信驊董座林鴻明：AI 助理提升設計生產力

股王信驊（5274）董事長暨總經理林鴻明昨（4）日表示，信驊創立之初僅募集3,600萬元資金，如今市值逾7,000億元，這是公司長期經營所創造的價值。他指出，AI已正式進入IC設計流程，在晶片驗證領域帶來顯著效益，未來「AI助理」可望提升設計生產力，縮小晶片設計與製程生產力之間的落差。

林鴻明昨日出席「SEMI半導體新銳獎頒獎典禮暨科技大師論壇」，他指出，自己1986年投入半導體業，當時第一顆IC採用7微米製程，從業將近40年，一路見證產業由微米邁向奈米世代。

林鴻明認為，外界常把摩爾定律視為產業定律，但站在IC設計業者角度，更像是一項持續存在的挑戰。每當製程推進一個世代，晶片所占矽面積有機會減少一半，成本同步下降，但在充分競爭下，產品售價也會快速滑落。

林鴻明說，半導體企業若只依靠製程進步，營收成長會愈來愈困難，因為產品價格減半，出貨量就必須增加一倍以維持原有營收規模。企業持續突破的關鍵，在於創造新的價值，提高產品所承載的技術與應用含量。

林鴻明以自己為例，剛進半導體產業時，一顆網路介面晶片（NIC）售價約45美元，如今可能不到1美元，早年一顆GPU約26美元，現今高階GPU價格甚至可達4萬至5萬美元，因為GPU所提供的運算能力與應用價值已大幅提升。

林鴻明透露，信驊已在公司內部實際導入AI協助晶片設計，現階段觀察到的效益相當明顯，尤其對驗證工作幫助很大，未來透過AI協助創造與設計，設計生產力有望加速提升，逐步縮小與製程生產力之間的差距。