聽新聞
0:00 / 0:00

信驊董座林鴻明：AI 助理提升設計生產力

經濟日報／ 記者李孟珊朱子呈／台北報導
信驊董事長林鴻明出席SEMICON國際半導體大師論壇。記者王郁倫／攝影
信驊董事長林鴻明出席SEMICON國際半導體大師論壇。記者王郁倫／攝影

股王信驊（5274）董事長暨總經理林鴻明昨（4）日表示，信驊創立之初僅募集3,600萬元資金，如今市值逾7,000億元，這是公司長期經營所創造的價值。他指出，AI已正式進入IC設計流程，在晶片驗證領域帶來顯著效益，未來「AI助理」可望提升設計生產力，縮小晶片設計與製程生產力之間的落差。

林鴻明昨日出席「SEMI半導體新銳獎頒獎典禮暨科技大師論壇」，他指出，自己1986年投入半導體業，當時第一顆IC採用7微米製程，從業將近40年，一路見證產業由微米邁向奈米世代。

林鴻明認為，外界常把摩爾定律視為產業定律，但站在IC設計業者角度，更像是一項持續存在的挑戰。每當製程推進一個世代，晶片所占矽面積有機會減少一半，成本同步下降，但在充分競爭下，產品售價也會快速滑落。

林鴻明說，半導體企業若只依靠製程進步，營收成長會愈來愈困難，因為產品價格減半，出貨量就必須增加一倍以維持原有營收規模。企業持續突破的關鍵，在於創造新的價值，提高產品所承載的技術與應用含量。

林鴻明以自己為例，剛進半導體產業時，一顆網路介面晶片（NIC）售價約45美元，如今可能不到1美元，早年一顆GPU約26美元，現今高階GPU價格甚至可達4萬至5萬美元，因為GPU所提供的運算能力與應用價值已大幅提升。

林鴻明透露，信驊已在公司內部實際導入AI協助晶片設計，現階段觀察到的效益相當明顯，尤其對驗證工作幫助很大，未來透過AI協助創造與設計，設計生產力有望加速提升，逐步縮小與製程生產力之間的差距。

設計 林鴻明 晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

信驊董座：AI助IC設計生產力躍升 3,600萬創業拚出7,000億市值

信驊 BMC 價值逾倍增 林鴻明：創新乘上執行力才能創造價值

信驊破天荒招畢業生吸千人報考 ！林鴻明喊話：快帶徒弟 預告二度漲價

信驊2027訂單爆棚 林鴻明：下半年逐季成長、明年量價齊揚

相關新聞

群聯CEO潘健成直言：NAND缺貨是定局 拿得到貨源才是關鍵

AI帶動記憶體需求持續升溫，群聯執行長潘健成昨（4）日表示，近期才與兩家快閃記憶體（Flash）原廠開會，對方直言「明年缺口不知道有多大」，NAND Flash供給仍相當吃緊，市場不必再討論Flash會不會缺貨，真正的關鍵是供需緊張之際，「誰有能力拿到更多資源」。

信驊董座林鴻明：AI 助理提升設計生產力

股王信驊董事長暨總經理林鴻明昨（4）日表示，信驊創立之初僅募集3,600萬元資金，如今市值逾7,000億元，這是公司長期經營所創造的價值。他指出，AI已正式進入IC設計流程，在晶片驗證領域帶來顯著效益，未來「AI助理」可望提升設計生產力，縮小晶片設計與製程生產力之間的落差。

金像電砸138億中壢建廠

AI伺服器需求持續升溫，帶動相關供應鏈加碼投資台灣。投資台灣事務所昨（4）日通過金像電子、大舜鈑金等二家企業擴大投資，其中伺服器PCB龍頭廠金像電子，將斥資約138億元於中壢產業園區興建新廠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。