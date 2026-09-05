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群聯CEO潘健成直言：NAND缺貨是定局 拿得到貨源才是關鍵

經濟日報／ 記者李孟珊朱子呈／台北報導
群聯執行長潘健成。記者曾吉松／攝影
群聯執行長潘健成。記者曾吉松／攝影

AI帶動記憶體需求持續升溫，群聯（8299）執行長潘健成昨（4）日表示，近期才與兩家快閃記憶體（Flash）原廠開會，對方直言「明年缺口不知道有多大」，NAND Flash供給仍相當吃緊，市場不必再討論Flash會不會缺貨，真正的關鍵是供需緊張之際，「誰有能力拿到更多資源」。

潘健成昨日出席「SEMI半導體新銳獎頒獎典禮暨科技大師論壇」，他會後受訪指出，市場對記憶體產業仍有許多雜音，部分觀點認為各大原廠擴產後，供給可能迅速超越需求，但若從AI生態系統的整體發展觀察，記憶體需求仍在快速擴張。

潘健成表示，若台積電同步興建多座晶圓廠，而且新增產能多數投入AI相關應用，伴隨AI晶片出貨增加，DRAM及Flash用量勢必同步攀升，包括電力及其他基礎建設資源也將面臨供給壓力。現階段產業的核心問題不是有沒有需求，而是企業能否取得足夠貨源，支應自身產品布局。

他以產業發展歷程為例，個人電腦（PC）歷經數十年發展，智慧手機問世超過20年，至今仍持續消耗大量半導體產能，生成式AI發展僅約四年，目前雲端AI仍處於蓬勃成長階段，地端AI甚至尚未全面啟動。

潘健成分析，AI對半導體產能的需求可能延續二、三十年，不會因為記憶體業者擴產，就在一、兩年後迅速轉為供過於求，現在不僅中國大陸業者擴產，韓國、日本及美國記憶體廠也都積極增加投資，在產業毛利率處於高檔之際，擴產是企業必然選擇，但需求端也同步成長，不能憑新增產能判斷景氣即將反轉。

針對市場關注的「晶片通膨」，潘健成說明，部分Flash零組件價格自谷底以來已上漲約十倍，系統產品成本明顯墊高，近一、兩年消費性市場因此承受相當大的壓力，以及近期記憶體價格未再持續飆漲，對產業而言反而是好事，若價格一味急漲，可能傷害終端需求，不利供應鏈長期健康發展。

潘健成直言，現階段群聯首要目標是「好好賺錢」，未來三年企業級AI市場帶來的機會已相當龐大，短期不需急於開拓過多新產品線，但要維持長期成長，仍須朝更廣更長遠的方向投資，相關布局需要時間發酵。庫存策略方面，今年將努力維持每月底相同的庫存總量，確保後續供貨及營運動能。

群聯 Flash NAND Flash

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