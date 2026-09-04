美光與工會進行調解…雙方仍無共識 規畫第二次調解

美光今（4）日與桃園工會進行正式調解會議，雙方雖尚未達成共識，但已規畫召開第二次的調解會議，以延續實質對話。美光發布新聞感謝桃園市政府在調解過程中的指導，以及各方的建設性的溝通與參與。

美光強調，公司今年的亮眼表現來自台灣及全球團隊成員的投入與卓越貢獻。公司將繼續傾聽團隊成員的想法，以具有競爭力的薪酬、績效獎勵、全球職涯發展機會和更多參與並分享美光長期發展成果等方式來支持並回饋團隊成員的貢獻。

美光進一步表示，隨著創紀錄的一年圓滿結束，我們期待秉持誠信原則持續參與後續調解程序，並在未來幾周內與團隊成員分享更多獎勵細節。

美光台灣勞資爭議的核心，在於公司內部的績效獎金分紅（IPP）制度。美光工會表示，IPP的計算公式極度不透明，員工難以評估獎金發放標準，導致美光近期獲利創新高，員工的實質報酬成長卻相當有限。

相較之下，全球主要記憶體與晶圓代工同業多採用明確的固定分潤比例。工會據此提出訴求，希望公司比照同業做法建立更透明、與獲利表現連動的分紅機制，但訴求未獲資方同意。