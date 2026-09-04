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鈺祥8月營收連四月創歷史新高 下半年業績旺

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
行政院長卓榮泰及總統府資政沈榮津特別參觀鈺祥在SEMICON Taiwan 2026的攤位，並由專業團隊解說。圖／鈺祥提供
行政院長卓榮泰及總統府資政沈榮津特別參觀鈺祥在SEMICON Taiwan 2026的攤位，並由專業團隊解說。圖／鈺祥提供

全球先進製程微汙染防治（AMC）濾網龍頭鈺祥，今（4）日公布8月合併營收3.07億元，較去年同期大幅躍升109.95%；累計2026年前8月合併營收達17.76億元，較去年同期強勢成長70.04%。

如經營團隊於8月份法說會所預期，受惠於半導體大客戶先進製程產能於今年上半年起加速開出，鈺祥化學濾網出貨動能自5月份起展現逐月強勁的成長態勢。隨先進製程大擴廠，預期下半年營運「節節高升」的格局下，8月營收不僅符合預期，且連續四個月刷新單月歷史新高的耀眼紀錄。

鈺祥經營團隊指出，隨著新建廠區陸續進入裝機階段，帶動高階濾網出貨量逐月跳增；在產能稼動率持續提升，以及高毛利再生型濾網出貨比重拉高的雙重帶動下，毛利率將呈現逐月揚升走勢，下半年獲利可望顯著優於上半年。

此外，公司亦積極推動「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」，全力提升再生型濾網在客戶既有廠區及新建廠區的滲透率，精準對接半導體產業落實永續減碳與零廢棄目標。透過一次性與再生型兩大產品線精準銜接晶圓廠全生命周期、相輔相成，將持續奠定鈺祥中長期營收與獲利強勁成長的堅實基石。

展望未來，鈺祥經營層對中長期營運前景維持高度樂觀。隨著晶圓代工龍頭客戶加速擴建先進製程新廠，在「濾網摩爾定律」效應發酵下，製程節點微縮使氣體潔淨度與微污染控制的精密度要求呈指數級攀升。除了新建先進製程晶圓廠的持續拉貨外，先進封裝產能的急遽擴充，亦促使封裝端微汙染防治標準全面向先進製程規格靠攏，進一步催化高階濾網的升級與替換需求。

營收 業績 先進製程

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