何麗梅自曝大學會計被當不後悔 勉年輕人探索自我

台積電前財務長何麗梅今天出席台積電文教基金會活動，她自曝過去在大學時期忙著探索生活，玩到主科會計被當掉，不過，她不後悔，因為探索自己是人生最值得的投資，鼓勵年輕人也能探索自我。

台積電文教基金會今天在光點台北之家舉辦第11屆「台積電青年築夢計畫互動展《What if____?!》」開幕記者會。擔任台積電文教基金會董事的何麗梅及藝術家郭奕臣到場，與青年一同為展覽揭幕。

何麗梅說，大學時期因忙著探索生活，參加各式的社團及活動，甚至玩到主科會計被當掉，不過，她並不後悔。她還透露，小時候最大夢想是學鋼琴。

何麗梅今年自台積電退休，她說，現在的願望是幫助更多年輕人實現目標。鼓勵年輕人參加「台積電青年築夢計畫」，在計畫中探索自我，找到屬於自己的人生志業。

台積電文教基金會指出，展覽以「帶你探索，你尚未選擇的人生」為主軸，預計舉辦10場「人生聊天室：人生選擇工作坊」，結合藝術家郭奕臣打造的「快閃夢」互動光影作品，帶領年輕人面對及跨出「選擇爆炸的困境」，勇敢追逐夢想。