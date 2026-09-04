何麗梅自曝大學會計被當不後悔 勉年輕人探索自我
台積電前財務長何麗梅今天出席台積電文教基金會活動，她自曝過去在大學時期忙著探索生活，玩到主科會計被當掉，不過，她不後悔，因為探索自己是人生最值得的投資，鼓勵年輕人也能探索自我。
台積電文教基金會今天在光點台北之家舉辦第11屆「台積電青年築夢計畫互動展《What if____?!》」開幕記者會。擔任台積電文教基金會董事的何麗梅及藝術家郭奕臣到場，與青年一同為展覽揭幕。
何麗梅說，大學時期因忙著探索生活，參加各式的社團及活動，甚至玩到主科會計被當掉，不過，她並不後悔。她還透露，小時候最大夢想是學鋼琴。
何麗梅今年自台積電退休，她說，現在的願望是幫助更多年輕人實現目標。鼓勵年輕人參加「台積電青年築夢計畫」，在計畫中探索自我，找到屬於自己的人生志業。
台積電文教基金會指出，展覽以「帶你探索，你尚未選擇的人生」為主軸，預計舉辦10場「人生聊天室：人生選擇工作坊」，結合藝術家郭奕臣打造的「快閃夢」互動光影作品，帶領年輕人面對及跨出「選擇爆炸的困境」，勇敢追逐夢想。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。