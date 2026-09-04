政府提AI資安3階段策略 採購、供應商管理納中期防護
人工智慧（AI）快速發展，帶來產業新機會，也可能降低網路攻擊門檻、加速漏洞遭惡意利用。數位發展部資安署今天發布「政府因應先進AI資安風險政策」，分階段推動短、中、長期防護策略，並將資安治理延伸至供應鏈，逐步強化國家數位防護網。
資通安全署今天發布新聞稿指出，因應先進AI資安新風險，數發部已成立「先進AI資安風險因應小組」，結合相關部會及關鍵基礎設施領域主管機關，共同研議防護策略。資安署並發布「政府因應先進AI資安風險政策」，以「加速防禦」、「提升資通訊產品安全」、「強化國家資安韌性」為政策主軸，在既有資安治理及聯防體系基礎上，分短期、中期及長期推動因應策略，逐步提升防禦能力。
短期策略為加速防禦，降低當前曝險，將優先調整既有機制並導入可即時運用的防禦工具，縮短資安漏洞發現、影響研判至完成處置的時間。
中期策略為提升資通訊產品與供應鏈安全。資安署表示，會將治理範圍延伸至產品與供應鏈，從政府採購、產品安全及供應商管理等面向，逐步落實安全設計理念。
長期策略則透過深化國際合作，建立自主AI資安防禦能力。政府將積極爭取使用國際先進AI模型，並強化重大威脅情資分享機制，結合產官學研跨界協作，建構自主AI資安防護能力。
資安署強調，先進AI對網路安全的實際衝擊，將隨著技術演進持續變動，政策重點在於建立動態應處能力。未來將透過「先進AI資安風險因應小組」持續結合各部會、關鍵基礎設施提供者、產業及研究能量，掌握國際政策發展及威脅情勢，並於必要時滾動調整各項推動措施。
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