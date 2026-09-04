快訊

查蔣得立非事實？國教署會議有人問僑生身分 殷瑋質疑護航：是否負責？

政府提AI資安3階段策略 採購、供應商管理納中期防護

中央社／ 台北4日電

人工智慧（AI）快速發展，帶來產業新機會，也可能降低網路攻擊門檻、加速漏洞遭惡意利用。數位發展部資安署今天發布「政府因應先進AI資安風險政策」，分階段推動短、中、長期防護策略，並將資安治理延伸至供應鏈，逐步強化國家數位防護網。

資通安全署今天發布新聞稿指出，因應先進AI資安新風險，數發部已成立「先進AI資安風險因應小組」，結合相關部會及關鍵基礎設施領域主管機關，共同研議防護策略。資安署並發布「政府因應先進AI資安風險政策」，以「加速防禦」、「提升資通訊產品安全」、「強化國家資安韌性」為政策主軸，在既有資安治理及聯防體系基礎上，分短期、中期及長期推動因應策略，逐步提升防禦能力。

短期策略為加速防禦，降低當前曝險，將優先調整既有機制並導入可即時運用的防禦工具，縮短資安漏洞發現、影響研判至完成處置的時間。

中期策略為提升資通訊產品與供應鏈安全。資安署表示，會將治理範圍延伸至產品與供應鏈，從政府採購、產品安全及供應商管理等面向，逐步落實安全設計理念。

長期策略則透過深化國際合作，建立自主AI資安防禦能力。政府將積極爭取使用國際先進AI模型，並強化重大威脅情資分享機制，結合產官學研跨界協作，建構自主AI資安防護能力。

資安署強調，先進AI對網路安全的實際衝擊，將隨著技術演進持續變動，政策重點在於建立動態應處能力。未來將透過「先進AI資安風險因應小組」持續結合各部會、關鍵基礎設施提供者、產業及研究能量，掌握國際政策發展及威脅情勢，並於必要時滾動調整各項推動措施。

資安 門檻 資通訊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

企業導入AI怕失控？勤業眾信、和碩聯手推一站式解方

OpenAI推出新模型GPT-6 Astra 強調資安防護

奧義賽博射三箭衝營運

慧榮完成歐盟《網路韌性法案》首階段合規 強化產品資安與漏洞管理

相關新聞

陳其邁揭高雄招商台積電秘辛！打造全球先進封裝設備及材料驗證中心

高雄市長陳其邁4日舉行「《高雄，緊緊緊：2314天極限轉型》新書發表會」。他分享高雄產業轉型的關鍵歷程，揭秘招商台積電（2330）（TSMC）落腳高雄的幕後故事。他也說，白埔園區9月正式動土，未來將打造為「全球先進封裝設備及材料驗證中心」，進而扶植在地中小企業，帶動整體產業升級。

專訪／微軟攜台供應鏈拚AI資料中心效率 全面轉向液冷、回應4提問

半導體供應鏈高喊應「系統技術協同研發」，微軟全球基礎建設總經理Alistair Speirs接受《經濟日報》專訪，指出微軟資料中心規劃亦採系統級方法（Systems approach），跟台灣供應鏈緊密合作，並披露微軟正全面轉向液冷而策略性使用Neo Cloud現成算力，強調客戶需求遠大於供給沒有泡沫化疑慮。

廣達代子公司公告取得租賃使用權資產 擴充北美布局

ODM 大廠廣達（2382）再度擴大北美布局，代子公司 Quanta Computer USA, Inc., 公告取得租賃使用權資產，廠房面積約 198,768 平方英尺，月平均租金 36.8 萬美元，合約總金額折合新台幣 14.77 億元。法人預估，受惠於 GPU 伺服器營收持續擴張，以及 ASIC 伺服器產品貢獻提升所帶動，法人看好廣達獲利將持續成長。

美光與桃園工會首度調解未達共識 將召開第二次會議續談

美光科技4日針對近期工會相關議題發布聲明表示，公司已與桃園工會進行正式調解會議，雙方雖尚未達成共識，但已規畫召開第二次調解會議，將持續透過實質對話尋求共識。

量子人才畢業年薪250萬元起跳！產業熱度增 美商OptiFab、漢民投入

量子技術正在加溫，台灣量子人才畢業後，有望找到年薪8~10萬美元起跳就業機會，為冷門已久的量子產業點亮契機，美商子公司台灣積光OptiFab也在國際半導體展宣布在楊梅投資數億元興建光子量子晶圓廠，隨電子五哥大老闆開始重視，讓量子圈氣氛為之一振。

潘健成：明年Flash供應很緊 AI才走四年、需求長線無虞

AI帶動記憶體需求持續升溫，群聯（8299）執行長潘健成4日表示，近期才與兩家Flash原廠開會，對方均直言「明年缺口不知道有多大」，顯示NAND Flash供給仍相當吃緊，因此市場不必再討論Flash會不會缺貨，真正關鍵在於供需緊張之際，「誰有能力拿到更多資源」，才會決定未來企業競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。