快訊

查蔣得立非事實？國教署會議有人問僑生身分 殷瑋質疑護航：是否負責？

慧榮科技完成歐盟「網路韌性法案」合規計畫的初步階段

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND晶片大廠慧榮科技4日宣布完成歐盟「網路韌性法案」（CRA）合規計畫的初步階段。慧榮表示，經公司內部全面評估後，公司已依據將於2026年9月11日生效的CRA事件通報要求，調整產品網路安全控管措施與相關流程，並針對CRA所規範的主要要求領域建立漏洞處理機制，持續為CRA合規做好準備。

此項里程碑彰顯慧榮科技對產品安全的長期承諾，並協助客戶因應歐盟針對具數位元素產品日益完善的網路安全規範。

此次工作也是為CRA預計於2027年12月11日全面適用預做準備。隨著後續實施指引與協調標準持續制定及定案，慧榮科技將持續完善相關合規措施與流程。

慧榮總經理苟嘉章表示，隨著人工智慧（AI）技術廣泛應用於資料中心、邊緣裝置及實體AI應用，網路安全已成為產品開發不可或缺的一環。慧榮科技將持續強化網路安全與漏洞管理機制，為客戶提供安全、可靠且具韌性的儲存解決方案，已因應日益嚴格的全球網路安全要求。

為確保安全漏洞能獲得及時處理，慧榮科技也已於公司網站設立安全漏洞通報管道，讓客戶、終端使用者及其他利害關係人可直接向公司通報疑似安全漏洞或資安問題，以利公司迅速展開調查並採取適當的因應措施。

這些措施涵蓋慧榮科技全系列產品，包括企業級SSD控制晶片、企業級開機碟解決方案、邊緣SSD控制晶片、嵌入式eMMC與UFS控制晶片、專為車用與實體AI設計的Ferri解決方案，以及顯示介面解決方案。

慧榮科技 韌性 歐盟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

威剛擴大商務市場布局 深耕企業級記憶體與儲存解決方案

歐盟AI法規面臨競爭與企業出走壓力 智庫籲重審標準

奧義賽博射三箭衝營運

賀天銘：默克已從材料供應商 走向整合流程解決方案夥伴

相關新聞

陳其邁揭高雄招商台積電秘辛！打造全球先進封裝設備及材料驗證中心

高雄市長陳其邁4日舉行「《高雄，緊緊緊：2314天極限轉型》新書發表會」。他分享高雄產業轉型的關鍵歷程，揭秘招商台積電（2330）（TSMC）落腳高雄的幕後故事。他也說，白埔園區9月正式動土，未來將打造為「全球先進封裝設備及材料驗證中心」，進而扶植在地中小企業，帶動整體產業升級。

專訪／微軟攜台供應鏈拚AI資料中心效率 全面轉向液冷、回應4提問

半導體供應鏈高喊應「系統技術協同研發」，微軟全球基礎建設總經理Alistair Speirs接受《經濟日報》專訪，指出微軟資料中心規劃亦採系統級方法（Systems approach），跟台灣供應鏈緊密合作，並披露微軟正全面轉向液冷而策略性使用Neo Cloud現成算力，強調客戶需求遠大於供給沒有泡沫化疑慮。

廣達代子公司公告取得租賃使用權資產 擴充北美布局

ODM 大廠廣達（2382）再度擴大北美布局，代子公司 Quanta Computer USA, Inc., 公告取得租賃使用權資產，廠房面積約 198,768 平方英尺，月平均租金 36.8 萬美元，合約總金額折合新台幣 14.77 億元。法人預估，受惠於 GPU 伺服器營收持續擴張，以及 ASIC 伺服器產品貢獻提升所帶動，法人看好廣達獲利將持續成長。

美光與桃園工會首度調解未達共識 將召開第二次會議續談

美光科技4日針對近期工會相關議題發布聲明表示，公司已與桃園工會進行正式調解會議，雙方雖尚未達成共識，但已規畫召開第二次調解會議，將持續透過實質對話尋求共識。

量子人才畢業年薪250萬元起跳！產業熱度增 美商OptiFab、漢民投入

量子技術正在加溫，台灣量子人才畢業後，有望找到年薪8~10萬美元起跳就業機會，為冷門已久的量子產業點亮契機，美商子公司台灣積光OptiFab也在國際半導體展宣布在楊梅投資數億元興建光子量子晶圓廠，隨電子五哥大老闆開始重視，讓量子圈氣氛為之一振。

潘健成：明年Flash供應很緊 AI才走四年、需求長線無虞

AI帶動記憶體需求持續升溫，群聯（8299）執行長潘健成4日表示，近期才與兩家Flash原廠開會，對方均直言「明年缺口不知道有多大」，顯示NAND Flash供給仍相當吃緊，因此市場不必再討論Flash會不會缺貨，真正關鍵在於供需緊張之際，「誰有能力拿到更多資源」，才會決定未來企業競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。