廣達代子公司公告取得租賃使用權資產 擴充北美布局

ODM 大廠廣達（2382）再度擴大北美布局，代子公司 Quanta Computer USA, Inc., 公告取得租賃使用權資產，廠房面積約 198,768 平方英尺，月平均租金 36.8 萬美元，合約總金額折合新台幣 14.77 億元。法人預估，受惠於 GPU 伺服器營收持續擴張，以及 ASIC 伺服器產品貢獻提升所帶動，法人看好廣達獲利將持續成長。

外資高盛則在報告中指出，在機櫃級 AI 伺服器出貨強勁，以及 PC 出貨量優於預期的帶動下，7 月營收超出預期。但由於 PC 終端需求將受到記憶體價格提升所影響，預計 8 月至 9 月營收將呈現月減。但第 4 季在次世代機櫃級 AI 伺服器放量帶動下，營收將重回季增軌道。