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廣達代子公司公告取得租賃使用權資產 擴充北美布局

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
ODM大廠廣達。聯合報系資料照
ODM大廠廣達。聯合報系資料照

ODM 大廠廣達（2382）再度擴大北美布局，代子公司 Quanta Computer USA, Inc., 公告取得租賃使用權資產，廠房面積約 198,768 平方英尺，月平均租金 36.8 萬美元，合約總金額折合新台幣 14.77 億元。法人預估，受惠於 GPU 伺服器營收持續擴張，以及 ASIC 伺服器產品貢獻提升所帶動，法人看好廣達獲利將持續成長。

外資高盛則在報告中指出，在機櫃級 AI 伺服器出貨強勁，以及 PC 出貨量優於預期的帶動下，7 月營收超出預期。但由於 PC 終端需求將受到記憶體價格提升所影響，預計 8 月至 9 月營收將呈現月減。但第 4 季在次世代機櫃級 AI 伺服器放量帶動下，營收將重回季增軌道。

廣達 布局 資產

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