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美光與桃園工會首度調解未達共識 將召開第二次會議續談

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
美光科技桃園廠 。圖／美光提供
美光科技桃園廠 。圖／美光提供

美光科技4日針對近期工會相關議題發布聲明表示，公司已與桃園工會進行正式調解會議，雙方雖尚未達成共識，但已規畫召開第二次調解會議，將持續透過實質對話尋求共識。

美光指出，感謝桃園市政府在此次調解過程中提供指導，也感謝各方以建設性態度溝通及參與。公司將秉持誠信原則，持續投入後續調解程序，希望透過理性協商推進勞資對話。

針對員工關切的薪酬與獎勵議題，美光強調，公司今年繳出亮眼營運表現，成果來自台灣及全球團隊成員的投入與卓越貢獻，公司將繼續傾聽團隊成員的想法，並透過具競爭力的薪酬制度、績效獎勵及全球職涯發展機會，支持並回饋員工長期貢獻。

此外，美光也規畫提供更多機會，讓團隊成員參與並分享公司長期發展成果。值此創紀錄的一年告一段落之際，公司預計未來幾周內，進一步向團隊成員說明相關獎勵細節。

美光 工會 桃園

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